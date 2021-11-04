竹縣湖口老街後山秘境 被大樹包覆的軍事碉堡曝光

新竹縣老湖口後山原是裝甲兵野外演訓場所，遺留許多碉堡和壕溝；其中，有一個被大樹包覆的小型碉堡近日曝光，未來將保留運用，作為體能訓練場的另類地標。（記者廖雪茹攝）

2021/11/04 18:41

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣老湖口後山原是裝甲兵野外演訓場所，遺留許多碉堡和壕溝，目前遍布茶園，也是自行車熱門路線，縣府正推動「觀星夕照：心靈的後花園」環境景觀整備計畫；其中，有一個被大樹包覆的小型碉堡近日曝光，未來將保留運用，作為體能訓練場的另類地標。

為了發展老湖口後山觀光，湖口鄉公所歷經多年溝通、爭取，2019年終獲軍方同意撥用後山約26公頃的特定專用區土地；縣府團隊考量湖口老街每年將近百萬的遊客人次，為擴大湖口觀光旅遊帶，今年向營建署爭取到7500萬元經費。

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湖口鄉長林志華說，經調查，湖口在清朝到日治時代即為重要的軍事用地，國民政府接收後，成為陸軍裝甲兵的野外實戰及訓練場所，基地上遺留10多座軍事碉堡及壕溝等軍事設施，深具在地特色，其中包括一個被大樹包覆的小型碉堡，未來都將轉化為休憩、體驗及軍事文化展示的空間。

縣長楊文科偕同團隊現勘老湖口後山，交通旅遊處長游志祥表示，「心靈的後花園」計畫將透過地方創生與地方茶農、青農合作，保留茶園產業特色為主題，運用自然材質鋪設步道，設計低度建設，融合原有大樹、碉堡和壕溝，串接湖口老街周邊登山步道，分流引導遊客往後山茶園遊玩，預計今年底前舉辦施工前說明會，最快明年底完工。

目前初步規劃輕旅行路線6大據點，包括1.茶香創生據點，為輕旅行起點，將結合創生基地；2.眺景秘境，可觀看絕美風景；3.茶香大地景觀，盼打造茶香版的伯朗大道；4.苦茶林下體能訓練場；5.七星尋寶路線；6.茶梯田私房景點，擁有茶園景觀特色咖啡廳。

新竹縣政府為擴大湖口觀光旅遊帶，向營建署爭取到7500萬元經費，年底前將在湖口老街後山展開「觀星夕照：心靈的後花園」環境景觀整備計畫。（記者廖雪茹攝）

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