為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    竹縣湖口老街後山秘境 被大樹包覆的軍事碉堡曝光

    新竹縣老湖口後山原是裝甲兵野外演訓場所，遺留許多碉堡和壕溝；其中，有一個被大樹包覆的小型碉堡近日曝光，未來將保留運用，作為體能訓練場的另類地標。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣老湖口後山原是裝甲兵野外演訓場所，遺留許多碉堡和壕溝；其中，有一個被大樹包覆的小型碉堡近日曝光，未來將保留運用，作為體能訓練場的另類地標。（記者廖雪茹攝）

    2021/11/04 18:41

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣老湖口後山原是裝甲兵野外演訓場所，遺留許多碉堡和壕溝，目前遍布茶園，也是自行車熱門路線，縣府正推動「觀星夕照：心靈的後花園」環境景觀整備計畫；其中，有一個被大樹包覆的小型碉堡近日曝光，未來將保留運用，作為體能訓練場的另類地標。

    為了發展老湖口後山觀光，湖口鄉公所歷經多年溝通、爭取，2019年終獲軍方同意撥用後山約26公頃的特定專用區土地；縣府團隊考量湖口老街每年將近百萬的遊客人次，為擴大湖口觀光旅遊帶，今年向營建署爭取到7500萬元經費。

    湖口鄉長林志華說，經調查，湖口在清朝到日治時代即為重要的軍事用地，國民政府接收後，成為陸軍裝甲兵的野外實戰及訓練場所，基地上遺留10多座軍事碉堡及壕溝等軍事設施，深具在地特色，其中包括一個被大樹包覆的小型碉堡，未來都將轉化為休憩、體驗及軍事文化展示的空間。

    縣長楊文科偕同團隊現勘老湖口後山，交通旅遊處長游志祥表示，「心靈的後花園」計畫將透過地方創生與地方茶農、青農合作，保留茶園產業特色為主題，運用自然材質鋪設步道，設計低度建設，融合原有大樹、碉堡和壕溝，串接湖口老街周邊登山步道，分流引導遊客往後山茶園遊玩，預計今年底前舉辦施工前說明會，最快明年底完工。

    目前初步規劃輕旅行路線6大據點，包括1.茶香創生據點，為輕旅行起點，將結合創生基地；2.眺景秘境，可觀看絕美風景；3.茶香大地景觀，盼打造茶香版的伯朗大道；4.苦茶林下體能訓練場；5.七星尋寶路線；6.茶梯田私房景點，擁有茶園景觀特色咖啡廳。

    新竹縣政府為擴大湖口觀光旅遊帶，向營建署爭取到7500萬元經費，年底前將在湖口老街後山展開「觀星夕照：心靈的後花園」環境景觀整備計畫。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣政府為擴大湖口觀光旅遊帶，向營建署爭取到7500萬元經費，年底前將在湖口老街後山展開「觀星夕照：心靈的後花園」環境景觀整備計畫。（記者廖雪茹攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    畚箕窩溪山谷生態復育 盼成為湖口老街後山秘境
    2021/01/15 15:22

    畚箕窩溪山谷生態復育 盼成為湖口老街後山秘境
    【台灣好好玩】新竹‧山海親子旅 夏日出遊愜意十「竹」
    2019/06/16 05:30

    【台灣好好玩】新竹‧山海親子旅 夏日出遊愜意十「竹」

    中路特區純住宅 合雄5號花園綠生活
    老湖口後山26公頃軍用地 獲行政院核准撥用
    2019/04/09 23:39

    老湖口後山26公頃軍用地 獲行政院核准撥用
    搭配湖口百年行春宴 王爺壟湖心公園光環境14日浪漫迎賓
    2019/02/13 19:41

    搭配湖口百年行春宴 王爺壟湖心公園光環境14日浪漫迎賓

    百貨×電商雙11優惠 聯邦卡很購利
    可惜！湖口最早開發聚落 僅存波羅汶老屋「金鑑堂」被拆光
    2018/08/16 21:26

    可惜！湖口最早開發聚落 僅存波羅汶老屋「金鑑堂」被拆光
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播