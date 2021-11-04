前輩作曲家郭芝苑百歲冥誕 系列紀念活動感念提升台灣文化的努力

「現代民族音樂之父」已故作曲家郭芝苑，今年適逢百歲冥誕，為紀念他的貢獻與成就，將在北中南及線上舉辦共4場紀念音樂會，蔡英文總統也親自現身錄製影片，向郭芝苑致敬。（文總提供）

2021/11/04 17:18

〔記者楊淳卉／台北報導〕有台灣「現代民族音樂之父」稱號的已故作曲家郭芝苑，今年適逢百歲冥誕，為紀念他的貢獻與成就，將在北中南及線上舉辦共4場紀念音樂會，蔡英文總統也親自現身錄製影片，向郭芝苑致敬，感謝感謝郭芝苑老師一生對提升台灣文化的努力，讓更多人得以透過他的音樂，感受對土地的熱愛，他的音樂和精神，更對台灣文化帶來深遠的影響。

今年是1921年成立的台灣文化協會百年紀念，也是郭芝苑的百歲冥誕。郭芝苑是首位將大量台灣文化作為元素融入音樂作品的作曲家，更在台灣接觸西洋古典音樂之初，成為首位在台灣發表管弦樂曲、完整歌劇、協奏曲的作曲家。此外，還是台灣少數全能的音樂家，代表作有台語藝術歌曲「紅薔薇」、曾獲1987年金鼎獎作曲獎的台灣第一首鋼琴協奏曲「小協奏曲-為鋼琴與弦樂團」、交響樂而管弦樂組曲〈回憶〉。郭芝苑曾獲頒吳三連音樂類藝術獎、兩度獲頒國家文藝獎。

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為紀念郭芝苑百歲誕辰，郭芝苑音樂協進會舉辦一系列音樂會，即將登場的11月5日下午3點線上音樂會，將由演奏家蘇顯達、盧易之、黃莉錦、鄭又瑄、阮秀慈、劉丞緯等共同演出郭芝苑的作品，民眾可透過協辦單位文化總會的YouTube、Facebook專頁及「郭芝苑-台灣現代民族音樂之父」臉書粉專等平台觀賞。

在紀念活動登場前，蔡英文總統也特別錄製影片現身致敬。蔡總統說，郭老師在世的時候，她曾到苗栗苑裡拜訪，和老師從音樂創作，聊到在地關懷，感受到郭老師對創作的堅持，更體會到他藉由音樂，傳達對台灣這片土地的熱愛。

蔡總統在影片中指出，郭老師除了創作演出，也在地方推廣音樂文化、指導合唱團，把台灣的文化藝術，發揚光大。他的音樂和精神，也對台灣文化帶來深遠的影響。讓我們一起懷念郭芝苑老師，也謝謝他，一生為台灣文化奉獻努力。

文總指出，郭芝苑音樂協進會將於11月7日下午，重返郭芝苑位於苗栗苑裡的故居，舉辦「故居音樂會」另外，「頌．台灣樂 郭芝苑百歲誕辰音樂會」，也分別將於11月21日下午14時30分在高雄衛武營音樂廳、12月7日晚間19時30分在台北國家音樂廳舉行，開放民眾購票入場。

為紀念郭芝苑百歲誕辰，郭芝苑音樂協進會舉辦一系列音樂會，11月5日下午3點線上音樂會，將由演奏家蘇顯達、盧易之、黃莉錦、鄭又瑄、阮秀慈、劉丞緯等攜手共同演出郭芝苑的作品。（文總提供）

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