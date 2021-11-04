美河市公共平台「三不管」 雙北捷運局各執一詞

「美河市」3樓公共空間平台維管權責新北市、台北市捷運局各執一詞，淪為三不管地帶。（新北市捷運局提供）

2021/11/04 17:11

〔記者何玉華／新北報導〕台北捷運新店機廠聯合開發案的「美河市」，3樓3800多坪公共空間平台淪為三不管地帶，台北市、新北市耗時8年喬不攏，環境髒亂無人理。

台北捷運局表示，2012維管權責已回歸新北市，新北市捷運局長李政安不以為然，指台北市只說前半段，未提2013年5月都市計畫審議大會決議由台北市維管的事實。新北市環保局表示，新店區清潔隊已於9月30日至現場稽查，發現草長超過50公分，於10月14日開限期改善單給台北市捷運局，目前已完成除草。

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新北市議員金中玉3日質詢提出「美河市」3樓公共空間平台環境未妥善維護，當初標榜的空中花園，如今雜草叢生、道路破損，當初拿到3000萬元維管費的台北市捷運局擺爛，但事關新北市民權益，希望市府承擔解決；侯友宜表示，會責成新店區公所作為統合單位協調各局處共同維護；維管權責雖屬於台北市捷運局，但為提供更好的服務品質，新北市捷運局也須負起監管責任。

台北捷運局對此表示，侯友宜授權新店區公所主責維護是正確的裁示，讓美河市人工平台維管權責回歸2012年新北市主管機關的要求與規定，會將代為保管的人工平台管理基金移交給新北市政府。

北捷指出，美河市人工平台因要求開放供公眾使用，都市設計審議報告書及新北市政府核發的使用執照皆載明由新北市政府辦理平台的維護管理。但人工平台自取得使照迄今將屆9年，前5年由投資人維管後，應再交由新北市政府接手管理，投資人並提供3000餘萬元維管基金，但新北市政府經多次協調，都未指定接管機關，導致無法辦理移交作業。

李政安表示，北捷只說了「前半段」，2012年都市設計審議委員會報告決議由新店區公所維管，但未說「後段段」，2013年新北市都市設計審議委員會討論，考量人工地盤為捷運設施的一部分，且考量大眾運輸系統公共安全及整體結構技術專業性，決議應由台北捷運局負責管理維護，目前管理基金由台北捷運局管理使用中。

李政安表示，新北市願意代管，但台北市應提出代管方案，同時移交管理基金，再完成移撥前善盡管理權責。

新北市捷運局出示2013年新北市都市設計審議委員會決議，考量人工地盤為捷運設施的一部分，且考量大眾運輸系統公共安全及整體結構技術專業性，決議應由台北捷運局負責管理維護。 （新北市捷運局提供）

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