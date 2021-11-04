傾倒廢棄物手法瞞天過海 中市環保局挖出垃圾山

清水客庄附近的國有地遭傾倒廢棄物。（記者張軒哲攝）

2021/11/04 14:44

〔記者張軒哲／台中報導〕十月初有民眾通報清水客庄附近的國有地疑似遭傾倒廢棄物，環保局與保七總隊到現場開挖，竟然挖出一座廢棄物垃圾山，民眾驚呼「這是瞞天過海嗎？」市議員楊典忠表示，過去清水沙鹿遭傾倒廢棄物案件，幾乎都是露天傾倒在河谷或山坡地，這是第一次發現在國有地上掩埋廢棄物並回填的案件，可見國有土地管理嚴重鬆散，變為廢棄物天堂還不自知，呼籲市府要提升偏遠地區環保稽查設備，有效打擊傾倒廢棄物的不肖業者。

市議員楊典忠表示，10月初民眾反映清水頂湳里客庄附近國有土地疑似被傾倒廢棄物，現場已被整地回填，於是通報環保局，11月1日環保局與保七總隊到現場開挖出一座廢棄物垃圾山，有塑膠箱、數位光碟機、廢鐵、汽車踏墊、水管等營建廢棄物，這些廢棄物都不會自然分解，倘若造成山坡地土石流失，不僅影像當地環境安全，旁邊的大甲溪恐怕是這些廢棄物的最終堆積場。

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楊典忠認為，傾倒廢棄的的過程從整地、挖掘、傾倒廢棄物、再回填，都不會是一時一刻完成，國有地不僅無法事前預防傾倒，也無法事後發現，若非民眾通報追查，可能不肖業者早已收錢逃之夭夭，希望市府針對傾倒廢棄物熱區加強設置全天候監視系統，並請遭傾倒廢棄物熱區的地主機關加強土地管理。

環保局表示，10月3日接獲服務處通報隨即派員會同員警前往勘查，發現現場遭整地並開挖坑洞，疑似有遭回填廢棄物情形，於現場查獲相關跡證，並架設監視器材監控場域防範再遭傾倒廢棄物情事。11月1日會同保七總隊員警進行開挖作業，經開挖結果後發現地下遭掩埋營建混合物、塑膠混合物及一般廢棄物，本案已通報台中地檢偵辦。

清水客庄附近的國有地遭傾倒廢棄物，有許多塑膠跟工業廢棄品。（記者張軒哲攝）

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