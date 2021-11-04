莫德納第2劑錯打AZ 東港安泰醫院道歉、發慰問金

東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉（左2）今天與醫院團隊出面說明並致歉。（記者陳彥廷攝）

2021/11/04 14:42

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣東港鎮昨天於靜思堂注射的上午梯次，發生將莫德納誤打成AZ事件，當天負責施打的安泰醫院榮譽院長蘇清泉及總院長蔡宗昌及院方相關人員，今天出面致歉，蘇清泉強調，昨天該時段所匡列的100人，今天就會一一前往關懷，並致贈營養品及慰問金5000元，後續相關注射疫苖的醫療，由醫院概括承受。

誤打風波持續，安泰醫院榮譽院長、前國民黨立委蘇清泉今天出面說明，蘇清泉表示，有關昨天施打疫苖產生混打誤打的情形，造成整個社會的不安與病人的不舒服，與團隊向社會深深的致歉。

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蘇清泉表示，目前後續處理方向有4個，首先，安泰是重度級急救責任醫院，本身的醫療業務就相當的繁忙，尤其近期季節交換，心肌梗塞及腦梗塞的病患大增，已非常忙碌，但對於國家施打COVID-19、流感疫苖的政策，全院上下仍全力以赴，但這同時也造成醫護極度疲備。

他說，目前全院已施打了好幾萬個鄉親，因此我們對於基層不忍苛責，我們不會懲處，要處罰的是高階的院長、副院長，他們要負行政的責任。

蘇清泉也坦言院內疫苖的管理是出了一點問題，將改善整個院內流程，他指出，因醫院較大，4種疫苖都有，所以疫苖的管理是出了一點問題，將要求總院長蔡宗昌全面檢視並改善。

蘇清泉說，遭誤施打者的處遇部分，匡列的100人今天開始將會同里長、鎮代及縣議員一起去看每一位施打疫苖的民眾，會致贈營養品、關懷及慰問金5000元，醫院概括承受。

他並承諾，這100個被匡列的誤施打民眾、甚至昨天打的300多位病患人，若有相關注射疫苖的任何不舒服，到安泰急診室都是由安泰全部承擔，免負額外的費用，再次跟大家致歉。

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安泰醫院院方出面致歉。（記者陳彥廷攝）

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