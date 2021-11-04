馬祖北竿機場改善計畫 環評初審說明不清惹怒環委

北竿機楊現況。（資料照）

2021/11/04 13:11

〔記者羅綺／台北報導〕未來馬祖大橋連結南北竿後，南竿機場運量將轉移至北竿機場，交通部民航局提出「北竿機場跑道改善計畫」，今日進入環保署環評專案小組審查，但由於土石處理、爆破作業方式、生態保護等諸多面向未說明清楚，讓環評委員直言「討論下去意義不大」，要求開發單位補正再審。

民航局為提升飛航安全，計畫將北竿機場現有的2C跑道升級為3C跑道，跑道將延伸1500公尺、加寬至45公尺，跑道南、北兩端填地9.3公頃，並增設助航設施、跑道端安全區，擴大跑道地帶與平整區寬度；計畫2025年動工，2032年完工，時程約7.5年。

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開發單位表示，跑道改善後，預計能見度限度可由現況2400公尺降低為1400至1500公尺，霧季航班取消率可由現況12.2%減少為4.8%，預計2036年時，運量可提高至每年66.6萬人次。

開發單位指出，新航站區規劃設置於風山，工程挖方量為410萬噸，而南側的跑道延伸段則為主要填方區，預計填方量為320萬噸，至於剩餘的90萬噸土石方則會採外運方式送至台北港處理。

但環委指出，剩餘90萬方土石應就地利用，而不是船運回台北港，再推入海裡，且「也要考慮到船運的碳排放」，應該在馬祖各島的公共工程使用。另名環委也指出，開發單位在報告書中寫道，晴天時土方暫置區每日至少灑水2次，「為何不以防塵布覆蓋？馬祖時常缺水，水資源相當珍貴」。

另有環委問及，跑道一半岩石路地、一半爛泥，壓密後路面落差有2公尺多，要如何因應？開發單位則說，是「不小心寫錯了」，並強調如果落差太大，會補強，壓密完後再施工。但這一說法令環委頗有微詞，要求開發單位應回頭請教工程設計團隊，待細節弄清楚後，再回環評說明清楚，「不然再討論下去意義也不大」。

閉門會議後，環委決議補正再審，並要求開發單位確實檢核土石方挖填量、暫置區位置、量體規劃的合理性，評估剩餘土方外運至台北港合理性，檢討於當地合理去化可行性，並提出完整土石方運送路線及環境保護管理計畫；以及具體研提風山爆破作業方式，包含每次爆破使用炸藥最大限制、延時雷管分段數等，並評估爆破、開挖對周遭動植物生態可能影響，提出具體減輕措施或生態補償規劃。

機場改善計畫主要設施配置。（取自環評資料）

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