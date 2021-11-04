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    竹市金城湖秋天賞鳥季登場 看水鳥齊飛遷徙壯觀秀

    新竹市金城湖秋天賞鳥季登場、邀民眾週六來看水鳥齊飛遷徙壯觀秀。圖為高蹺鴴每年都會抵達香山濕地旅行。（市府提供）

    新竹市金城湖秋天賞鳥季登場、邀民眾週六來看水鳥齊飛遷徙壯觀秀。圖為高蹺鴴每年都會抵達香山濕地旅行。（市府提供）

    2021/11/04 12:58

    〔記者洪美秀／新竹報導〕秋天是賞鳥季節，新竹市府本週六（6日）在金城湖舉辦水鳥季活動，設有鳥類觀察站、生態濕地導覽、生態闖關遊戲站，邀請民眾來觀賞水鳥齊飛遷徙的壯觀景致、來場水鳥生態的「野鳥趴」，欣賞東方環頸鴴、黑腹濱鷸、三趾濱鷸、高蹺鴴、大小白鷺、青足鷸、小水鴨等候鳥。

    新竹市長林智堅表示，香山濕地是北台灣最大的濱海濕地，生態資源豐富，且位於東亞澳水鳥遷徙線的中間位置，是候鳥遷徙的重要中繼補給站，是賞鳥觀蟹的好地方，也是國際拉姆薩公約組織會議中，被列為「東亞水鳥保護網棲息地」一環。

    林智堅說，包含金城湖賞鳥平台、海山漁港觀海平台、停車場、賞蟹步道及生態館等，都提供民眾安全舒適的生態體驗環境，邀請民眾週末參加「野鳥趴」，欣賞千鳥飛舞的壯觀遷徙秀。

    新竹鳥會會長陳萬方表示，金城湖是竹市賞鳥重點區域，尤其近年數量穩定的高蹺鴴，已成為新竹市的迎賓鳥，是各地愛鳥人士「追星」對象，每年春秋兩季都可在此看到難得一見的候鳥過境。

    產發處補充，高蹺鴴擁有淡紅色的長腳，再搭配黑白對比顯眼的體色，不論行進或飛行都有如模特兒般優雅的姿態。

    產發處表示，竹市今年記錄到77種鳥類，近日有白眉鵐、花雀、花嘴鴨、小水鴨、黃小鷺等冬候鳥現蹤，客雅溪口則出現上百隻黑腹濱鷸、三趾鷸及東方環頸鴴成群飛舞，本週末有冷空氣南下，可望看見赤頸鴨、琵嘴鴨等水鳥現蹤。

    陳萬方說，今年的秋水鳥季，邀請野鳥學會資深鳥友，帶領民眾現場賞鳥並解說生態，活動時間為6日上午8點到下午3點，金城湖設置鳥類觀察站、野鳥救傷解說站、螃蟹主題站、植物解說站、生態闖關遊戲站、濕地生態保育宣導站、生態用品展售等，歡迎民眾參加。

    新竹市金城湖秋天賞鳥季登場，圖為青足鷸、小水鴨每年秋天都會來湊熱鬧。（市府提供）

    新竹市金城湖秋天賞鳥季登場，圖為青足鷸、小水鴨每年秋天都會來湊熱鬧。（市府提供）

    在地的小白鷺與作客的大白鷺一起群舞。（市府提供）

    在地的小白鷺與作客的大白鷺一起群舞。（市府提供）

    金城湖區是新竹市賞鳥人士「追星」地點。（市府提供）

    金城湖區是新竹市賞鳥人士「追星」地點。（市府提供）

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