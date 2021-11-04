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    疫苗入境 陳時中：紐西蘭、帛琉、印尼認可高端疫苗

    衛福部長陳時中今日在立法院財政委員會說明，目前民眾常去的國家之中，只有紐西蘭、帛琉、印尼認可高端疫苗。 （資料照）

    衛福部長陳時中今日在立法院財政委員會說明，目前民眾常去的國家之中，只有紐西蘭、帛琉、印尼認可高端疫苗。 （資料照）

    2021/11/04 12:08

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國入境新規即將上路，要求外籍旅客必須完整接種疫苗才能入境，目前只接受美國食品藥物管理局（FDA）、世界衛生組織（WHO）認證的疫苗，高端仍不在名單中；衛福部長陳時中今日在立法院財政委員會表示，在高端疫苗部分，目前民眾常去的國家之中，只有紐西蘭、帛琉、印尼認可高端疫苗。

    陳時中說明，其他須符合入境條件才可免隔離的國家，有美國、英國、法國、德國、加拿大、新加坡，都是規定以施打莫德納、BNT、嬌生、AZ疫苗為主。另外，美國、新加坡有特別認定國藥、科興疫苗。

    陳時中提及，入境後須隔離或限制入境的國家中，與台灣較有關係的，認可高端疫苗的國家有紐西蘭、帛琉、印尼，其他都是接受莫德納、BNT、嬌生、AZ疫苗，有一些國家有認可國藥、科興疫苗，泰國特別也把俄羅斯的衛星五號（Sputnik V）放進來。

    國民黨立委賴士葆質問，打高端疫苗能不能去美國？施打高端疫苗可以去的國家有哪些？陳時中表示，現與美國還在談，有談三個禮拜了。打完高端可以去歐盟等國家，新加坡則是檢疫天數不一樣，外交部網站上有各國名單，有需要可以再公布一次，會把疾管家和外交部網站做連結。

    陳時中指出，在高端疫苗部分，美國是還不可以，新加坡則是檢疫天數不一樣，日本是可以進去，但沒有檢疫優惠。印尼、紐西、帛琉三國可以， 歐盟大部分國家都可以去，目前沒有看到兩劑疫苗的限制。

    賴士葆追問，台灣何時要打第三劑疫苗？第三劑可不可以混打？陳時中回應，專家都在評估，國際上都認為可以混打，大方向是要打第三劑的，也要觀察其他國家施打情形，美國已開始打第三劑了。

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