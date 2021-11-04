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    有益心血管的10條飲食模式！美心臟協會發布最新健康指南

    美國心臟協會（AHA）2日在《循環》（Circulation）期刊發表最新心血管健康飲食指南。（法新社）

    美國心臟協會（AHA）2日在《循環》（Circulation）期刊發表最新心血管健康飲食指南。（法新社）

    2021/11/04 10:58

    〔即時新聞／綜合報導〕美國心臟協會（AHA）2日在《循環》（Circulation）期刊發表最新心血管健康飲食指南，強調心血管健康飲食的關鍵字是「平衡」，鼓勵人們廣泛攝取，而不是狹隘地只關注單一食物，同時列舉10條有益心臟健康的飲食模式。

    美國心臟協會科學聲明編寫委員會主持人李奇登斯坦（Lichtenstein）表示，心血管健康飲食的關鍵字是「平衡」，她指出：「無論人生處於哪個階段，我們都可以從有益心臟健康的飲食模式中受益，並且可以設計出一種符合個人喜好、生活方式和文化習慣的飲食模式」，「若我們在飲食中增加一種東西的攝入量，我們往往會減少對其他東西的攝入量，對心血管健康影響最大的是均衡攝取。」

    美國心臟協會最新報告列舉10條有益心臟健康的飲食模式：

    1.達到並保持健康的體重

    2.選擇多種搭配水果和蔬菜食用

    3.選擇全麥穀物而不是精緻穀物產品

    4.選擇健康的蛋白質來源，包含植物蛋白質（豆類與堅果）、多吃魚、用脫脂和低脂乳製品代替全脂乳製品、瘦肉以切除為主，而不是經加工形式。

    5.使用液體植物油而非熱帶油（椰子油、棕櫚油）和動物油。

    6.選擇低加工食品，避免超加工食品。

    7.減少添加糖的攝入。

    8.選擇少鹽或不含鹽食物。

    9.減少酒精攝入。

    10.遵守食物使用說明。

    最新指南沒有提供熱量攝取參考，李奇登斯坦表示，每個人每個時期的需求各不相同，不過如果你經常運動，在吃的方面將更有靈活性。

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