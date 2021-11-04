要變冷了！賞楓勝地奧萬大森林遊樂區詢問電話接不完

天氣逐漸轉涼，許多遊客已關注奧萬大森林遊樂區的楓葉狀況，其中黃金楓已率先變色，但不是由綠轉紅，而是一片金黃。（奧萬大森林遊樂區提供）

2021/11/04 08:50

〔記者佟振國／南投報導〕楓葉轉紅了沒？冬天是賞楓季節，尤其下週起東北季風增強，天氣恐明顯轉為濕冷，南投縣仁愛鄉奧萬大森林遊樂區最近接獲遊客詢問園區楓葉狀況的電話暴增，園方表示，真正的賞楓期還要再等等，倒是園區的黃金楓已從綠色變成一片金黃，冬天的氣息也愈來愈濃。

根據中央氣象局預測，週六（6日）鋒面通過，北部及東半部地區有雨，下週一、下週二（8日、9日）東北季風增強或大陸冷氣團南下，加上華南雲雨帶東移，中部以北、東半部天氣明顯轉為濕冷，北部平地低溫可能只有14、5度。

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隨著天氣漸冷，奧萬大森林遊樂區近來不斷接到遊客詢問電話，園方則是說明一般變色葉植物的變色標準大致是日夜溫差達15度以上，日低溫需要低於8度，目前園區日低溫則是15度，尚未達標，整體而言，園區變色葉植物才正要陸續變色中，真正的賞楓期還要再等等，但也冀望下週的低溫與水氣，對植物變色有加分效果。

園方表示，現在的天氣狀況對變色條件較不嚴格要求的黃金楓已經足夠，剛進遊樂區收費站右側有排黃金楓樹，整株葉片已經由綠轉為一片金黃，清澈藍天與陽光映照更顯金黃耀眼，工作人員也拍下美照與遊客分享。

在清澈藍天、陽光映照下，奧萬大園區的黃金楓更顯金黃耀眼。（奧萬大森林遊樂區提供）

除了黃金楓，奧萬大森林遊樂區的變色葉植物也陸續準備變色中。（奧萬大森林遊樂區提供）

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