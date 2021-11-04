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    台灣之光！張旭在成人網站教微積分爆紅 Pornhub官方IG專訪

    Pornhub官方IG主持人亞莉安（左）3日在Pornhub官方IG上視訊連線採訪張旭（右），吸引大批國外網友觀看。

    Pornhub官方IG主持人亞莉安（左）3日在Pornhub官方IG上視訊連線採訪張旭（右），吸引大批國外網友觀看。

    2021/11/04 00:14

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣知名數學補教老師張旭在成人網站「Pornhub」上傳自己的教學影片，意外爆紅，觀看次數高達170萬，一年內更替他賺進了超過750萬元新台幣。Pornhub官方IG主持人亞莉安（Arian Athaniel）3日在Pornhub官方IG視訊連線採訪張旭，吸引大批國內外網友觀看。

    Pornhub官方正妹主持人亞莉安3日在擁有超過1260萬粉絲追蹤的Pornhub官方IG主持直播，與張旭視訊連線，張旭受訪大方承認，對於爆紅「有一點享受」。至於亞莉安問，為什麼要選擇「Pornhub」做為教學平台？張旭說，因為Pornhub是全球最大平台，「大家都愛Pornhub」，讓亞莉安開心大笑，直喊：「上帝保佑你！」

    亞莉安開玩笑詢問：「微積分會讓你變色色的嗎？」張旭笑稱：「當然不會！」他還說，雖然微積分不會挑起他的性慾，「但我知道有些人會！」亞莉安還問，怎麼看有些觀眾在觀看他教微積分的時候邊自慰？張旭則回應：「有點刺激！」

    整場訪問約10分鐘左右，直播氣氛非常輕鬆愉快，最後主持人祝福：「Pornhub很愛你，希望你可以繼續在上面教學」，張旭也承諾「會的！」並祝福Pornhub能越來越壯大。

    對此，台灣網友紛紛表示：「笑死 連pornhub都來直播」、「女主持好正」、「笑死 台灣第一人」、「台灣之光」、「結束後兩個人會運動嗎？」、「笑死 P站轉型成數位教學權」。

    Pornhub官方正妹主持人亞莉安。（擷取自IG arianathaniel）

    Pornhub官方正妹主持人亞莉安。（擷取自IG arianathaniel）

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