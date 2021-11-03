推動原創好物 南市原民會輔導10家業者創新發表

台南市政府原民會輔導業者開發文創新品，熱鬧舉行成果發表。（記者吳俊鋒攝）

2021/11/03 22:16

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市政府原民會積極輔導業者建構原民特色商品行銷網絡，並打造具競爭力的在地文創品牌，「Tabe ca’hamu 札哈木樂原新品發表會」今天登場，10家文創與食品業者展示新創商品，市長黃偉哲也出席力挺，歡迎各界一起支持原民特色好物，並深入認識瞭解原民文化魅力。

發表會在嘉南藥理大學創客基地舉行，黃偉哲表示，市政府對於原民文化相當重視與發表，願意投入協助，這次共輔導10組原住民朋友，將好的產品精彩呈現。

請繼續往下閱讀...

黃偉哲也感謝嘉藥與南市原民會合作，推動原民文化讓更多人了解，新品不僅有文化上的意義，也兼具商業競爭力，讓原民朋友的努力被看見，希望未來持續孕育出更多有創意的人才與產品，能在台南大放異彩。

市政府自2019年起與嘉藥合作，推動由副校長張翊峰擔任主持人的「布建通路據點－創新育成輔導計畫」，規劃打造安平區札哈木原住民公園，作為都會區原住民文創及經濟產業集散地。

迄今已培育輔導10家原住民族店家，開發出17件文創新品、8件食品新品，希望未來能成為「原住民族產業創新育成輔導」搖籃，建立屬於南台灣推廣原住民文化的重要核心。

這10家受輔導業者，文創業者有6家，分別是伊屯好物、原味台南、雄哥文創、NAY工藝坊、客舍青青，以及qatjatjipi；食品類有4家，為PULIMAN 食創坊、AKIRA原創甜食、山家風味烤肉及卡碩美食坊。

台南市政府原民會輔導業者開發文創新品，熱鬧舉行成果發表。（記者吳俊鋒攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法