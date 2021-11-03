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    北市新興菸品自治條例三讀 禁售電子煙、加熱菸

    坊間的電子菸琳琅滿目，除有利用電子加熱棒直接加熱香菸的（左），也有直接添加菸油（中）、或使用猶如墨水匣般被稱為「菸彈」的菸油，使菸油霧化後產生「菸霧」的。（記者黃美珠攝）

    坊間的電子菸琳琅滿目，除有利用電子加熱棒直接加熱香菸的（左），也有直接添加菸油（中）、或使用猶如墨水匣般被稱為「菸彈」的菸油，使菸油霧化後產生「菸霧」的。（記者黃美珠攝）

    2021/11/03 19:56

    〔中央社〕台北市政府制定「台北市新興菸品管理自治條例」草案，今天獲議會三讀通過，將率先全國禁止輸入、販賣、廣告電子煙等類菸品及加熱式菸品，違者最高可處新台幣5萬元罰鍰。

    因應新型態菸品層出不窮，為全球新興健康危害議題，台北市衛生局制定「台北市新興菸品管理自治條例」草案，率先全國規定任何人不得製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告招牌類菸品及其組合元件，並於校園周邊50公尺內全面禁止加熱式菸品。

    台北市議會今天審議這項條例草案，在議員王鴻薇要求下，全面禁止項目除類菸品外，另納入加熱式菸品，條例草案並獲三讀通過。

    衛生局健康管理科長林夢蕙接受電訪表示，條例將送行政院核定，後續公告及上路時程仍在研議。

    台北市新興菸品管理自治條例規定，除法令另有規定外，任何人不得製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告招牌類菸品、加熱式菸品及其組合元件，違者可處1萬元至5萬元罰鍰。

    此外，法定禁菸場所將全面禁止使用新興菸品，違者將處2000元至1萬元罰鍰；未滿吸菸年齡者不得使用新興菸品，使用者須接受戒菸相關教育，無正當理由未參加則處2000元至1萬元罰鍰，並可按次處罰。

    衛生局表示，新興菸品廠商常以「減害」、「可幫助戒菸」等資訊來誤導民眾，進而使民眾接觸新興菸品等相關產品，但衛福部每年抽驗電子煙油，近8成含有尼古丁，讓想要戒菸而使用電子煙的民眾反而更依賴尼古丁。

    衛生局指出，世界衛生組織有證據清楚地指出，電子煙是有害的，大多數電子煙的氣溶膠中含有毒性的化學物質，包括尼古丁和可能引起癌症的物質，電子煙也會增加心血管疾病和肺部疾病的風險，並可能影響胎兒的發育，顯示此類產品有嚴加管制的必要。

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