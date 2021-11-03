大學中文系無招生危機 在職專班停招是功成身退

外界分析110學年大學系所增設調整公告，其中逢甲大學有中文系所停招，質疑少子女化衝擊，逢甲澄清是「國際生學士班」因生源重疊且不足而停招，但一般學士班中文系招生率百分百，正乘風破浪中並無招生危機。（資料照）

2021/11/03 18:37

〔記者吳柏軒／台北報導〕教育部110學年一般大學系所調整核定公告中，部分中文科所及班別停招，部分聲浪質疑中文系「招生嚴峻」，對此，多校系主任駁斥，強調停招皆是碩士在職專班與國際學士班，與少子女化大一新生來源無關，中文科系領域也朝向應用與科技，僅部分有更名考慮。

教育部每年公告大學學院系所的調整，包含新增、更名、裁撤、停招等，110學年公告名單中，裁撤系所有81個、停招系所有91個，但名單部分中文系所停招，再加上世新大學中文系曾討論更名，以及台南大學將「國語文學系碩士班」更名為「國語文學系國語文教學與應用碩士班」等，導致部分聲浪以為多校中文系生存不下去將退場，今（3日）引起中文學界反彈駁斥。

請繼續往下閱讀...

根據名單中，110學年停招的中文相關系所，包含逢甲大學「中國文學系國際生學士班」；其他停招皆非學士班，如高雄師範大學「國文學系中國文學教學碩士班（暑期班）」、「國文學系國文教學碩士班（夜間班）」、淡江中國文學系碩士在職專班、靜宜大學中國文學系碩士在職專班等。

逢甲大學中文系主任余美玲解釋，國際學士班停招主因是外籍生人數不足，且另設有國際生大一不分系學士班導致生源重疊；強調一般中文學士招生率百分百，乘風破浪中不會停招，近年更強調學用合一，導入數位科技，讓古代永恆經典，隨時代文化與科技轉變成創新訓練，如用IG展現歷代古文對話等。

聽聞外傳多校中文系停招，成功大學中文系主任黃聖松則說，中文學界群組因此掀波瀾，強調110學年停招多是在職專班，是10多年前為服務國、高中國文老師進修需求，如今需求人數下降，漸漸停招是功成身退的正常現象，與少子女化無關；但坦言中文科系畢業出路不再是傳統公職或教職，部分科系討論更名結合未來職涯，包含新聞編採、繪圖藝術、影像製作等，藉由中文來深化底蘊，但仍可服膺現代社會需求。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法