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    三義博物館前石板路面不平 機車騎士與行人屢摔傷

    苗栗三義博物館前石板路面不平，害騎士、行人摔傷，民眾盼改善。（記者蔡政珉攝）

    苗栗三義博物館前石板路面不平，害騎士、行人摔傷，民眾盼改善。（記者蔡政珉攝）

    2021/11/03 16:42

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣三義鄉知名景點三義木雕博物館，前方有充滿濃濃復古味道的石板路面，不過，因長期有遊覽車與混凝土車行經，導致路面變得凹凸不平，近來常有行人被絆倒甚至有機車騎士摔傷，不少民眾希望能夠改善。

    三義鄉長呂明忠指出，路面當初應該是縣政府所鋪設，但時間久遠應該將近20年，他上任之初便察覺問題，曾與社區討論改成AC瀝青路面，但社區希望保留古色古香味道，所以未取得共識。

    但是因不時發生行人跌倒與機車騎士因石板路面凹凸不平導致摔傷事件，呂明忠說，鄉公所也多次補強石板路面，一次花費約120萬經費，但是只要有大車經過，石板路面被輾壓數次後，路面再度凹凸不平，難以根本解決。

    呂明忠說，近來邀集社區討論，考量維持復古風味與行人及機車騎士安全下，目前將朝重新鋪設壓花地坪期盼徹底改善，目前已經將規劃案送交營建署，預計需要400至500萬經費。

    附近居民說，石板路面凹凸不平是當地長期問題，畢竟木雕博物館常有遊覽車載著旅客前往參觀，加上附近興建建案混凝土車也會出沒，導致石板路面狀況損壞加劇。

    地方居民說，三義鄉以木雕聞名，木雕博物館也是象徵地標，期盼相關單位能找到徹底解決方式，讓地方拚觀光也兼顧安全。

    苗栗三義博物館前石板路面不平，害騎士、行人摔傷，民眾盼改善。（記者蔡政珉攝）

    苗栗三義博物館前石板路面不平，害騎士、行人摔傷，民眾盼改善。（記者蔡政珉攝）

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