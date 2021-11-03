想買台北房！女友嘆他存款沒1千萬 網建議：先有共識再說

有位29歲工程師，打算跟交往2年多的女友結婚，女方表示想在台北買房，然而當男方告知她自己的存款數目時，女方卻驚呼「你的存款沒有1000萬？」，讓他好受傷。示意圖。（資料照）

2021/11/03 16:51

〔即時新聞／綜合報導〕在這物價高漲的時代，年輕人要在大台北地區買房真的不容易。有位29歲工程師，打算跟交往2年多的女友結婚，女方表示想在台北買房，然而當男方告知她自己的存款數目時，女方卻驚呼「你的存款沒有1000萬？」隨後轉移話題，原本男方還想提出共同分擔的想法，但聽到這裡他心都碎了。

這名男網友在Dcard發文表示，自己想和交往2年多的女友結婚，因此和她開始討論到買房的事情，女友表示想在台北買房，但原po告知自己的存款大概400多萬左右，根本負擔不起在台北買房的自備款，但他保證會努力賺。然而，讓原po心碎的是，女友得知他的存款多少後，竟回說「蛤？你存款沒有1000萬唷？」隨後轉移話題，再也沒有討論買房結婚的事情。

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原po透露，女友出生在軍公教家庭，家裡經濟狀況不錯。原本他打算委婉地與女友商量要共同分擔買房，或是請女方父母幫忙出一點錢，不然台北的高房價他真的負擔不起，但如今卻讓他不知道該如何開口。

文章一出，網友們紛紛表示「台北市的房子不只吧，我家板車附近，50年老公寓都要1千萬了，旁邊大概10年的大樓要2到3千萬」、「男生29歲真的不急，身邊很多男生都是35歲才考慮結婚的」。另外，也有網友提出建議，「你們倆有共識在說吧，結婚不是只有買房，還有小孩支出這些，你們談過嗎？沒共識的婚姻千萬別硬走，也沒有誰必需要委屈結，這樣婚姻也是早晚出問題」。

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