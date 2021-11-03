抽泥船交棒！日月潭清淤5萬立方米 明年拚水力發電排砂

日月潭今年清淤5萬立方公尺，清出的淤泥暫置潭邊，並進行日曬、瀝乾，以利後續外運。（記者劉濱銓攝）

2021/11/03 15:58

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭今年初遭逢50年來最嚴重乾旱，管理日月潭水庫的台電除趁旱季清淤，在梅雨季潭水回升後，也以抽泥船清淤，10月抽泥船任務結束交棒，總計今年陸挖加抽泥，共清淤約5萬立方公尺，暫置潭邊的淤泥將在明年外運，並規劃明年進行水力發電排砂清淤，預估未來每年可清淤30萬立方公尺，並視成效逐步提高清淤量，減輕潭區淤積壓力。

台電表示，目前潭區淤積量約3000萬立方公尺，淤積率逾19％，今年除在旱季以陸挖方式清淤，梅雨季挹注潭區水量後，也運用抽泥船在淤積的大竹湖水域清淤，抽泥工作在10月告一段落，總計今年清淤約5萬立方公尺。

請繼續往下閱讀...

目前清出的淤泥都暫置在潭邊，並透過日曬、瀝乾，讓淤泥變得乾燥，以利外運，預計明年就會展開陸運，每年約能外運8000至1萬立方公尺。

另外，現也規劃水力發電排砂清淤，利用日月潭水庫放水發電時，將淤泥抽起並一併放流發電，藉此達到清淤效果，預計每年能清除30萬立方公尺淤砂，加上武界壩取水閘門改造後，可望讓清淤量等同於每年新增淤積量，盼讓淤積情況達到「入出平衡」，未來則會逐步調高清淤能力，以便清除舊有淤積土方，延長水庫壽命。

為降低日月潭淤積量，抽泥船在大竹湖水域清淤，近期抽泥結束，總計今年潭區陸挖加抽泥共清淤5萬立方公尺。（記者劉濱銓翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法