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    謠言終結站》台積電總部遷中國、機密交美國？查核中心：假的

    「台積電赴美建廠被叫停」流傳影片截圖。（圖擷取自台灣事實查核中心）

    「台積電赴美建廠被叫停」流傳影片截圖。（圖擷取自台灣事實查核中心）

    2021/11/03 16:41

    〔即時新聞／綜合報導〕YouTube數個簡體中文創立的頻道，近日流傳「台積電赴美建廠被叫停」、「台積電專利機密全部轉給美國」與「10月22日台積電決定總部遷往中國大陸」等相關影音資訊。對此，查核中心向業界和媒體求證，證實這些傳言是「錯誤」訊息。

    台灣事實查核中心《查核報告》指出，針對「台積電赴美建廠被叫停」等系列傳言影片，查核中心依序檢視出處，發現源自於包含「了不起我的中国」、「新闻日报」、「中国新观察」與「伟大中华」等4個YouTube頻道。所有頻道都不是媒體所成立的官方網頁。

    查核中心指出，上述頻道所製作其他影片並未有記者採訪，也未曾採訪消息人士說法，而是以機器聲音念讀旁白，搭配上照片畫面。其中，「了不起我的中国」、「中国新观察」、「伟大中华」3支影片內容也跟標題不相符合。

    傳言台積電赴美建廠中止，以及專利機密全部轉給美國等事，查核中心詢問台積電後得知，目前赴美建廠計劃進行中，台積電總部絕對沒有要遷往中國大陸，傳言是錯誤的市場訊息；而美國商務部要求台積電繳交的資料，是「問卷」，並無涉及客戶機密。

    綜合查核中心針對YouTube簡體中文頻道執行背景調查，證實網傳影片並不是新聞，出處也不是具有可信度的媒體​​；同時，台積電公司、業界及媒體均無「台積電赴中設廠喊停」、「專利全轉給美國」與「總部遷往中國」等資訊，因此證實影片為「錯誤」訊息。

    「台積電專利機密全部轉給美國」流傳影片截圖。（圖擷取自台灣事實查核中心）

    「台積電專利機密全部轉給美國」流傳影片截圖。（圖擷取自台灣事實查核中心）

    「10月22日台積電決定總部遷往中國大陸」流傳影片截圖。（圖擷取自台灣事實查核中心）

    「10月22日台積電決定總部遷往中國大陸」流傳影片截圖。（圖擷取自台灣事實查核中心）

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