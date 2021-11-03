大型養豬場就在社區！ 台南白河竹門、馬稠後里民赴市府抗議

台南市白河區竹門、馬稠後里民赴台南市政府抗議社區內建置大型養豬場。（記者劉婉君攝）

2021/11/03 11:50

〔記者劉婉君／台南報導〕近百名台南市白河區竹門里、馬稠後里民，今天前往台南市政府高呼抗議，反對社區內正在施工中的大型養豬場，要求市府立即撤銷業者的執照，停止施工，保障居民的居住人權。

白河竹門里馬稠後里反對社區內建置大型養豬場自救會代表鄭坤鐘表示，該養豬場位在頭前溪河川堤防上，且與社區零距離，已廢棄6、7年未養，近來卻死灰復燃，要興建更大的養豬場，施工期間大型機具造成道路及橋梁損壞，還造成堤防約20公尺的落差，而該處位於八掌溪河川上游，養豬場排放的廢棄物恐污染河川。

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抗議民眾高呼「人不要和豬住！」要求市府立即撤照停工。

台南市農業局表示，該養豬場於1996年即取得養豬場登記，2019年申請變更農業設施改為水濂式養豬場，經會同第五河川局、環保局、工務局等相關會勘後，於去年7月同意變更申請。依照農業用地作農畜設施容許使用辦法，並未規定農畜設施與社區的距離，直到今年10月8日新公告實施的「台南市新設置畜牧場自治條例」，才有限制需離社區400公尺，但該場適用於舊法，新法不溯及既往。

至於該農場設於堤防上，農業局說，曾詢問第五河川局，有回覆該處不在河川管制限定區內，也曾會同水保局等單位前往勘查。除了請業者持續與地方溝通之外，後續也會加強相關的稽查。

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