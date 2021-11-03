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    台南粗心保母剪麵條 誤剪1歲女童手指致終身傷害

    台南粗心保母用剪刀剪麵條時，誤剪掉1歲7個月大女童右手食指指尖的一塊肉。（家長提供）

    台南粗心保母用剪刀剪麵條時，誤剪掉1歲7個月大女童右手食指指尖的一塊肉。（家長提供）

    2021/11/03 11:23

    〔記者劉婉君／台南報導〕台南市傳出一名粗心保母在用剪刀剪麵條時，未注意照顧的1歲7個月大女童就在旁邊，竟剪掉女童右手食指指尖的一塊肉，醫師診斷傷到末端神經，造成終身傷害。台南市社會局表示，已停止該名保母收托照顧幼童，並依兒童及少年福利與權益保障法裁處6萬元罰鍰。

    社會局家庭暴力暨性侵害防治中心代理主任林育如表示，該名保母持有證照，且於2014年開始登記，過去也沒有違規紀錄，除了此次受傷的小女童之外，同時還照顧1名2歲幼童，社會局接獲通報後，已立即暫停該名保母收托幼童，並協助媒合另名幼童由其他合格保母照顧，同時停止與該保母的準公共服務契約2年，限期完成12小時照顧知能強化課程。另經查該保母已違反兒童及少年福利與權益保障法第49條情事，已依同法97條裁處6萬元罰鍰。

    受傷女童自9月下旬開始送交該名保母照顧，該案發生在10月初，當時保母為了準備副食品，以工業剪刀剪麵條，但未注意到女童的手就在旁邊，剪掉女童右手食指指尖一塊肉，趕緊送醫及通知家長，原以為是皮肉傷擦藥後返家，但因傷口持續發炎，家長再度送醫，醫師診斷已傷害末端神經，將造成終身傷害，須待孩子成年後再透過外科手術矯正。

    家長表示，一開始以為小傷口，後來才發現原來少了一塊肉，辛苦照顧孩子，帶去給保母托育卻變這樣，很難過。且對於保母在女童受傷後未將被剪下來的傷肉一起帶到醫院縫合，錯過治療黃金期，相當難以諒解。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    台南1歲7個月大女童的右手食指指尖被粗心保母剪掉一塊肉。（家長提供）

    台南1歲7個月大女童的右手食指指尖被粗心保母剪掉一塊肉。（家長提供）

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