為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新北板橋成都陸橋使用率低 11/5拆大梁、封閉部分道路

    新北市板橋區成都陸橋因使用率低，阻礙行人通行，將於11月5日夜間11點起至隔天上午6點拆除大梁。（圖由工務局提供）

    新北市板橋區成都陸橋因使用率低，阻礙行人通行，將於11月5日夜間11點起至隔天上午6點拆除大梁。（圖由工務局提供）

    2021/11/03 11:05

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府積極拆除使用率低的陸橋，還給行人寬敞的人行環境。板橋區成都陸橋將於11月5日夜間11點起至隔天上午6點拆除大梁，屆時將封閉板橋區四川路一段、華興街及成都街部分路段，民眾可提早改由忠孝路、重慶路及中山路一段通行，這也是今年拆除的第9座人行陸橋。

    工務局指出，成都陸橋現況使用率低，且樓梯墩柱占據大部分人行道空間，為打造行人友善通行環境，依據「新北市人行陸橋存廢SOP」程序通過評估，由養護工程處、交通局及板橋區公所邀集地方民意代表、里長及附近學校會勘後取得共識，並試辦封閉作業，改變民眾通行習慣，同時蒐集民眾意見，當地沒有具體反對意見，才進行拆除工程。

    養工處說明，成都陸橋大梁拆除工程預計從11月5日夜間11點起至隔天上午6點展開，施工期間將封閉板橋區四川路一段（館前東路至忠孝路範圍）、華興街（貴興路至四川路一段範圍）及成都街（重慶路至四川路一段範圍）雙向車道，提醒民眾依照義交指揮配合改道，或提前改由忠孝路、重慶路及中山路一段通行。

    養工處表示，成都陸橋是新北市升格以來拆除的第39座人行陸橋，拆完後全市將剩下115座人行陸橋，年底前會再拆除今年最後一座三重區明德陸橋，並持續針對使用率低的陸橋辦理評估作業，改善人行環境，提升市容景觀。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    新北新店陸橋使用率低將拆 15日夜間封閉北宜路一段
    2021/10/13 11:48

    新北新店陸橋使用率低將拆 15日夜間封閉北宜路一段
    大溪仁和陸橋要拆了！ 10/7晚上9點至隔日上午6點交管
    2021/09/28 20:12

    大溪仁和陸橋要拆了！ 10/7晚上9點至隔日上午6點交管

    台中建商大舉西進 海線成購屋甜區
    新店安忠陸橋拆了 安康路二段亮起來
    2021/09/25 09:56

    新店安忠陸橋拆了 安康路二段亮起來
    新店安忠陸橋開拆 安康路二段今夜封閉施工
    2021/09/24 12:19

    新店安忠陸橋開拆 安康路二段今夜封閉施工

    流感季這兩招 守護家中過敏、氣喘兒
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播