新北板橋成都陸橋使用率低 11/5拆大梁、封閉部分道路

新北市板橋區成都陸橋因使用率低，阻礙行人通行，將於11月5日夜間11點起至隔天上午6點拆除大梁。（圖由工務局提供）

2021/11/03 11:05

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府積極拆除使用率低的陸橋，還給行人寬敞的人行環境。板橋區成都陸橋將於11月5日夜間11點起至隔天上午6點拆除大梁，屆時將封閉板橋區四川路一段、華興街及成都街部分路段，民眾可提早改由忠孝路、重慶路及中山路一段通行，這也是今年拆除的第9座人行陸橋。

工務局指出，成都陸橋現況使用率低，且樓梯墩柱占據大部分人行道空間，為打造行人友善通行環境，依據「新北市人行陸橋存廢SOP」程序通過評估，由養護工程處、交通局及板橋區公所邀集地方民意代表、里長及附近學校會勘後取得共識，並試辦封閉作業，改變民眾通行習慣，同時蒐集民眾意見，當地沒有具體反對意見，才進行拆除工程。

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養工處說明，成都陸橋大梁拆除工程預計從11月5日夜間11點起至隔天上午6點展開，施工期間將封閉板橋區四川路一段（館前東路至忠孝路範圍）、華興街（貴興路至四川路一段範圍）及成都街（重慶路至四川路一段範圍）雙向車道，提醒民眾依照義交指揮配合改道，或提前改由忠孝路、重慶路及中山路一段通行。

養工處表示，成都陸橋是新北市升格以來拆除的第39座人行陸橋，拆完後全市將剩下115座人行陸橋，年底前會再拆除今年最後一座三重區明德陸橋，並持續針對使用率低的陸橋辦理評估作業，改善人行環境，提升市容景觀。

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