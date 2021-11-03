韓國取得莫德納疫苗代工 陳時中：對台爭取有一定影響

韓國三星生物製劑先取得莫德納原廠授權，衛福部長陳時中坦言，三星已簽約、生產，對台灣會有一定的影響，但現在與美國關係不錯，仍希望基於信任來做。（資料照）

2021/11/03 11:01

〔記者林惠琴／台北報導〕立法院社福及衛環委員會今日由衛福部進行爭取武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）國際疫苗代工策略等專案報告，針對去年我國未能取得AZ疫苗代工，國衛院今年6月指出將爭取莫德納疫苗代工，但至今尚無消息，反而韓國三星生物製劑先取得莫德納原廠授權，且首批「自產自供」疫苗上週出廠，衛福部長陳時中今日坦言，三星已簽約、生產，對台灣會有一定的影響，但現在與美國關係不錯，仍希望基於信任來做。

國民黨立委陳玉珍、張育美等人今日質詢關注疫苗代工，並指出國衛院今年6月期盼爭取莫德納疫苗代工量產，更希望取得mRNA疫苗的最新技術，希望說明最新進度。對此，陳時中指出，以美國來說，目前對於mRNA的技術非常保護，代表取得後端分裝、充填等相關作業的可能性相對高。

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不過，陳玉珍指出，目前韓國已取得莫德納疫苗代工，國衛院院長梁賡義說明，據了解，韓國取得的是後端作業代工，而國內除了後端作業代工外，也希望進一步掌握技術，強調都有定期接洽中，但談判還在進行中。

對於韓國取得莫德納疫苗代工，陳時中坦言，三星已簽約、生產，對於我國會有一定的影響，強調代工或技轉就是要雙方合意，以及藥廠基於國際佈局的考量，還有我國的量能及提供什麼優惠，原則期盼在原液申請多做一些努力，尤其現在與美國關係不錯，希望基於信任來做，但無法有預期時間。

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