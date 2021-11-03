內政部公辦聯誼歡迎單身者參加 11/8起報名

內政部將舉辦公辦聯誼，歡迎單身者參加締結良緣。（內政部提供）

2021/11/03 10:30

〔記者吳書緯／台北報導〕增加單身男女締結良緣機會，內政部今天表示，將自12月11日起，將舉辦13梯次「愛在有你的城市」單身聯誼活動，男女各有600個名額，前3梯次於11月8日開始受理報名，歡迎年滿20歲以上在台設有戶籍的單身者踴躍參加，攜手走向屬於自己的幸福城市。

內政部表示，去年舉辦的單身聯誼活動，共有近9千位民眾踴躍報名，獲得熱烈迴響，為回應大家的熱切期待，今年繼續舉辦13梯次單身聯誼活動，自11月8日中午12點起，第1、2、3梯次將開始受理線上報名。

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針對活動內容，內政部介紹，今年活動相當多元有趣，包含甜點烘焙、咖啡烘豆DIY、實境解謎、桌遊、手作蠟燭、舞蹈體驗等各種主題，有1日遊，也有2日遊的行程。費用1日遊1200元、2日遊3600元，最早的第1梯次是12月11日台北1日遊，最晚是第13梯次111年3月19日至3月20日台東2日遊。

內政部指出，透過公辦聯誼，希望可以增加單身男女互動認識交往機會，締結良緣，歡迎單身者把握機會報名參加，詳情請上內政部110年『愛在有你的城市』單身聯誼活動」專屬網頁瀏覽查詢。

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