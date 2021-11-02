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    台男稱「吃個飯就能帶上床」？ 烏克蘭正妹氣哭：懂不懂尊重！

    來台灣留學的烏克蘭美女佳娜拍片，反駁近日有網友指稱在烏克蘭交女友的誇張經驗，氣到一度哽咽。（圖翻攝自佳娜YouTube）

    來台灣留學的烏克蘭美女佳娜拍片，反駁近日有網友指稱在烏克蘭交女友的誇張經驗，氣到一度哽咽。（圖翻攝自佳娜YouTube）

    2021/11/02 23:55

    〔即時新聞／綜合報導〕不少台灣男生覺得烏克蘭美女如雲，不僅五官精緻，身材也相當火辣，近日一名自稱留學當地的台灣男生在匿名論壇「Dcard」分享在烏克蘭的經驗，聲稱該國女生不用告白、只要吃個2、3次飯就能「帶到床上」，引發熱議。對此，在台灣留學的烏克蘭美女「佳娜」拍片反駁，強調她們「沒這麼隨便」，過程中還被氣到一度哽咽。

    一名自稱留學烏克蘭的男網友近日在Dcard上以「想娶烏克蘭女生的看這邊，烏克蘭女生不好娶」 為題發文，稱烏克蘭從蘇聯解體後，人口呈負成長，因此當地會鼓勵青春期的小孩勇於嘗試性行為、不要墮胎，小孩生下來國家會養，為此還設立很多孤兒院，不想養的送孤兒院舊行，種種原因讓烏克蘭女性非常開放，而且不願結婚。

    原PO還稱，和烏克蘭女生交往不用告白，只要約出來吃個2、3次晚餐，就可以「直接帶去打砲」。

    貼文隨即引起熱議，還有不少網友截圖傳給正在台灣的烏克蘭正妹佳娜，讓佳娜氣得特地拍一支影片反駁原PO。

    佳娜本月1日於Youtube頻道上傳這支影片，表示有很多網友私訊詢問她這篇Dcard文的內容是不是真的，當她看完這篇文，通常不容易生氣的她也忍不住批「你吃了什麼藥可以寫出來這個東西？你有病嗎」？

    針對原PO稱烏克蘭人習慣把小孩送到孤兒院、孤兒院像台灣的貴族學校，佳娜更當場氣哭，強調烏克蘭孤兒院的環境並不好，不少社會上認為「不應該發生的事情」都會發生，就算報警也不會有人相信，因此真的烏克蘭家庭沒人願意將小孩送到孤兒院。

    佳娜也氣憤回應「烏克蘭女生吃個2、3次飯就能上床」的說法，「你請我吃食物，就可以Fuxk我？你覺得我在家沒有食物吃，我不能自己去餐廳嗎？這是什麼意思？」表示一般的烏克蘭女生也很保守，交往一段時間才會願意去男方家裡。

    最後佳娜呼籲大家不要相信這篇文章，強調不管跟哪個國家的女生交往，最重要的是尊重！

    目前這篇Dcard文章已被刪除。

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