鼓勵企業來金旅遊 金門縣府幫忙租場地、找酒水贊助

金門縣政府觀光處長丁健剛（坐者左一）率工作小組和吉祥物「阿特」前往台南場，向企業推介到金門旅遊。（金門縣政府提供）

2021/11/02 20:42

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天表示，為疫後拚觀光商機，11月1日跨海台灣本島展開北中南4場企業旅遊推介會，首場辦下來反應不錯；縣府可提供給相關企業的獎勵方案，包含規劃酒水贊助、協助租借場地、推薦在地表演團體、客製化伴手禮等，相關事項可上「金門縣政府觀光處網站」查詢或電洽082-3188236轉62756金門縣政府觀光處。

縣府觀光處長丁健剛說，為創造旅遊差異化，縣府於疫情趨緩第一時間就在島內展開第1波觀光活動，第2波要以企業團體為目標客群，向企業介紹金門觀光資源、獎勵方案，讓企業有充裕時間規劃到金門的獎勵遊程、員工旅遊，縣府盼帶動「企業到金門旅遊」風潮，提供企業優質、獨特、在地的金門旅遊新體驗。

請繼續往下閱讀...

縣府表示，首場11月1日在台南科學園區登場，有台達電子、奇景光電、宏捷科技、台灣大福高科技設備、南茂科技、台灣神隆等近70家上市櫃企業的職工福委會、活動承辦人等參加，對於金門特色旅遊、獎勵方案很感興趣，現場也提供直播，讓未能到場者也能獲知相關資訊。

縣府指出，首日舉辦旅遊推介會後，今天仍有業者來電詢問，接下來，縣府觀光推介小組將前進台北、高雄、台中舉辦3場推介會。

縣府首波主動跨海向企業招手，包括金門縣旅行商業同業公會監事李清泉，金門縣政府顧問葉俊傑、台南科學工業園區科學工業同業公會處長郭春暉也到場共襄盛舉，一起向企業第一線推廣金門的觀光。

金門縣政府邀請知名部落客艾瑞克分享金門旅遊新玩法。（金門縣政府提供）

金門縣政府觀光處長丁健剛說，縣府盼帶動「企業到金門旅遊」風潮，提供企業優質、獨特、在地的金門旅遊新體驗。（金門縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法