要10萬給雙倍！ 澎湖放流水晶鳳凰螺21萬粒

潭邊村民在安檢人員陪同下，將水晶鳳凰螺稚螺放流在大海懷抱中。（記者劉禹慶攝）

2021/11/02 19:28

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖海洋生物研究中心接受台電尖山發電廠委託，今年豐裕海洋首場計畫，在湖西鄉潭邊村放流21萬粒水晶鳳凰螺稚螺，體長約1公分。原本台電僅委託放流10萬粒，但研究中心主任謝恆毅大放送，一口氣增加雙倍進行放流。

俗稱「嬌ㄚ螺」的水晶鳳凰螺，是澎湖內海常見中大型螺類，主食是海底的有機碎屑，是海洋中的清道夫，為支撐整個海洋生態環境重要的基礎角色。水晶鳳凰螺跟其他螺貝類最大的不同，是向前推進跳動的移動方式，其窄而強健之足部部位，肉質鮮美甘甜有彈性，近年來受到許多饕客喜愛，身價也隨之水漲船高，目前市價每公斤近450元，經濟價值相當高。

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放流地點潭邊村社區是去年海洋豐裕計畫放流水晶鳯凰螺的地點之一，根據當地民眾反應去年的放流，對當地的資源有明顯的挹注效果。今年希望延續去年海洋豐裕成果，讓計畫的推動能漸漸與社區建立夥伴關係，發展出社區自主管理的能力，因此今年首場放流選在潭邊村舉行，未來將擴及湖西鄉各村社區。

今年放流由尖山發電廠副廠長陳坤山，澎湖海洋生物研究中心主任謝恆毅、潭邊村長曾國欣及龍門國小校長鄭文健等人共同主持，並邀請龍門國小師生、潭邊村民共同參加，見證海洋復育過程，未來進行放流活動時，海洋生物研究中心將依據物種不同，考慮輔具使用、放流時間調整、棲地選擇，以及社區配合度及管理有無等因素，規劃放流方式與地點。

澎湖海洋生物研究中心主任謝恆毅，與台電尖山發電廠合作豐裕海洋計畫。（記者劉禹慶攝）

台電尖山發電廠豐裕海洋計畫，今年首站選在湖西鄉潭邊村。（記者劉禹慶攝）

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