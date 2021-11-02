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    謠言終結站》吃「竹炭食品」會得「塵肺」？查核平台打臉

    近日網傳訊息宣稱，若民眾長期食用「竹炭食品」則容易造成「塵肺」。對此，事實查核平台「MyGoPen」經查證後指出，相關傳言皆為錯誤消息。竹炭食品示意圖。（資料照）

    近日網傳訊息宣稱，若民眾長期食用「竹炭食品」則容易造成「塵肺」。對此，事實查核平台「MyGoPen」經查證後指出，相關傳言皆為錯誤消息。竹炭食品示意圖。（資料照）

    2021/11/02 20:42

    〔即時新聞／綜合報導〕近日網傳訊息宣稱，有專家指稱「吃竹炭」是「很離譜的行為」，若民眾長期食用「竹炭食品」則容易造成「塵肺」。對此，事實查核平台「MyGoPen」經查證後指出，相關傳言皆為錯誤消息。

    MyGoPen查核平台指出，社群平台和通訊軟體近期流傳一則訊息，內容宣稱有專家表示，「竹炭食品」中含有非常細微的竹炭顆粒，雖能吸收毒素，卻極易導致「體內水電平衡」紊亂，而食用相關產品後，細微顆粒很可能吸入肺中並吸附在肺葉上，不易排出體外，進而形成「塵肺」。該傳言更言之鑿鑿，竹炭在燒製過程，若溫度沒控制好，則易產生致癌物「焦油」，並呼籲民眾廣為散佈、轉傳，勿讓「養生」變成「往生」。

    針對網路傳言，台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰表示，活性碳粒可吸附毒物與藥物、幫助排毒，但並非所有竹炭食品都有如此功效。蘇一峰也提及，吃進腸胃的竹炭可經由排便排出，不會從人體腸胃中吸收，食用核可的竹炭食品也不會對人體及肺部產生不良影響。

    對此，MyGoPen依關鍵字檢索也發現，《自由時報》《KingNet國家網路醫藥》《康健》等多家媒體都曾發表和網傳說法相關之報導，同樣表示食用竹炭食品並不會造成塵肺。

    另外，「衛生福利部食品藥物管理署」也曾於食藥闢謠專區公告表示，竹炭微粒無法被人體消化、吸收，也無法進入血液，更到不了全身組織，因此絕對無法吸附體內的毒素；坊間流傳「竹炭產品可以幫助排毒」的說法並無相關資訊來源，且食品不是藥品，不具有治療、減輕或預防疾病的效果。

    綜合上述內容，網傳說法並非事實。

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