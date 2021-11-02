北市列28處人權歷史場址 3路線小旅行走訪台北前世今生

台北市政府文化局於「台北市人權歷史場址網站」公布28處台北市人權歷史場址，包括台灣新文化運動紀念館、馬場町紀念公園（圖）等。（記者鄭名翔翻攝）

2021/11/02 17:56

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市政府文化局於「台北市人權歷史場址網站」公布28處台北市人權歷史場址，包括台灣新文化運動紀念館、馬場町紀念公園等，並依據各區的歷史文化及區域變遷，規劃3條人權場址小旅行路線，於11月12日至11月28日期間推5場小旅行活動，邀請民眾走進城市之中，以多元觀點感受台北歷史記憶與地景痕跡。

文化局指出，在台北市人權歷史場址網站中詳細記錄28處人權歷史場址的歷史脈絡，及其在白色恐怖時期的歷史定位，除民眾耳熟能詳的台灣新文化運動紀念館、馬場町紀念公園等，還有如西門町獅子林大樓、林森公園都是白恐時期的重要人權場址。

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文化局規劃3條主題導覽路線，「往台北的北」包括憲兵梅莊營區（原國立台灣大學熱帶醫學研究所士林支所）、國防部軍事情報局（原保密局局本部）、台北市教師研習中心（原草山種樂園、台灣省陽明山管理局）；「自由的靈魂」踏訪獅子林大樓（原保安司令部保安處看守所）、原台灣警備總司令部保安處看守所（博愛路）、捷運松江南京站6號出口（原《自由中國》雜誌社員工宿舍）；「1950年代的死亡之路」則至喜來登飯店（原保安司令部軍法處看守所）、林森公園（原極樂殯儀館）、馬場町紀念公園（原馬場町刑場）等。

文化局據3條主題路線，自11月12日至28日期間辦理5場「台北市人權歷史場址小旅行」活動，讓民眾走入城市，揭開各個人權場址隱藏在歷史洪流中的真實面目，歡迎民眾至「台北市人權歷史場址」網站查詢，更多台北市藝文活動請上本局臉書專頁查詢。

台北市文化局規劃規劃3條人權場址小旅行路線，包括獅子林大樓（原保安司令部保安處看守所，見圖）、憲兵梅莊營區（原國立台灣大學熱帶醫學研究所士林支所）。（記者鄭名翔翻攝）

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