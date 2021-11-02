北高雄家扶寒冬暖流慈幼大會 表揚3名「30年扶幼委員」

北高雄家扶將表揚「30年扶幼委員」黃翰林（左起）、劉炳榮、潘榮川。（圖：北高雄家扶中心提供）

2021/11/02 17:48

〔記者洪臣宏／高雄報導〕北高雄家扶中心將舉辦「第34屆歲末寒冬暖流慈幼大會」，其中劉炳榮、潘榮川、黃翰林晉入「30年扶幼委員」，他們有人出錢出力，或引進社會資源，將回饋社會的觸角不斷延伸，將公開接受表揚。

家扶基金會基於防疫優先考量，停辦「2021全國扶幼感謝暨表揚大會」，改由全台各家扶中心向獲獎者表達謝意。北高雄家扶中心將在11月28日舉辦「第34屆歲末寒冬暖流慈幼大會」，表揚11組獲獎者。

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劉炳榮的父親在60年代就捐助家扶，他耳濡目染下加入北高雄家扶中心擔任扶幼委員，1999年擔任扶幼主委，全力投入中心扶幼館興建重任，不僅捐了106萬元建館基金，任內從購地、興建、監工、落成啟用都全程參與。他說，只要還有一口飯吃，就會持續推動扶幼工作。

潘榮川認同家扶的服務及工作理念，擔任第8任扶幼主委，邀集約20位社會各界善心人士投入扶幼工作，為歷屆主委之最。潘榮川表示，30年扶幼委員並非是終點，這份善及愛將無限循環。

黃翰林將回饋社會的觸角也衍伸至義警、救國團、學校等，30年來都認為有能力付出就是一份快樂。北高雄家扶中心主任魏宗胤表示，感謝扶幼委員們無私的奉獻與付出，為孩子的成長帶來一些力量。

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