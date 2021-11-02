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    小黃瓜進軍伴手禮市場！ 雲林青農盼帶來地方創生契機

    黃衍勳為自家小黃瓜與鰻魚設計禮盒，進軍伴手禮市場。（記者林國賢攝）

    黃衍勳為自家小黃瓜與鰻魚設計禮盒，進軍伴手禮市場。（記者林國賢攝）

    2021/11/02 17:05

    〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣水林鄉青農黃衍勳5年前回故鄉投入智慧農業，獲今年農委會產銷履歷達人並入選「2021未來大人物」，黃衍勳也設計「小黃瓜」禮盒進軍伴手禮市場，盼為農業帶來地方創生契機。

    黃衍勳說，他所設計的小黃瓜禮盒外盒除有自家智慧溫室與小黃瓜外，因為父親是依靠養鰻維持家計，將他們兄弟扶養長大，所以也將鰻魚池繪在上頭讓更有故事性，禮盒內則是具有完整產銷履歷的自產小黃瓜，有信心能在伴手禮市場佔有一席之地。

    34歲黃衍勳原本在中興大學擔任教授助理，研究海洋生態，5年前返鄉創業，開過飲料店、民宿等，最後決定務農，導入自動化養液系統、環境控制系統、溫室設施等智慧農業技術，種出超人一等的小黃瓜，再引進小農創生理念，去年參加創業歸故里競賽拿下全國第一，今年獲今年農委會產銷履歷達人，並入選「2021未來大人物」。

    黃衍勳說，他希望為農業開啟新的產銷模式，幫自己與其他的農民帶來穩定合理的經濟利潤，他也相信智慧農業、具備產銷履歷友善農業是現在與未來的趨勢，期望與更多的農民建立永續經營的產業聚落，實踐地方創生的理想。

    黃衍勳慧農業技術，種出超人一等的小黃瓜。（記者林國賢攝）

    黃衍勳慧農業技術，種出超人一等的小黃瓜。（記者林國賢攝）

    黃衍勳透過手機就可調整溫室環境。（記者林國賢攝）

    黃衍勳透過手機就可調整溫室環境。（記者林國賢攝）

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