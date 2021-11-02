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    雪隧龜速車前10名累犯公布 第一名「A*J-*58*」違規20次

    高速公路局今天公布慢速車累犯部分車號。示意圖。（讀者提供，本報後製）

    高速公路局今天公布慢速車累犯部分車號。示意圖。（讀者提供，本報後製）

    2021/11/02 16:04

    〔記者陳心瑜／台北報導〕國道5號北向雪山隧道慢速車示警系統去年12月30日啟用，針對車速時速65公里、與前車間距大於100公尺之小型車進行慢速車示警。高速公路局今天更公布前10名慢速車累犯（2次以上）部分車號，第一名每月平均違規2.2次，車號為A*J-*58*，高公局強調公布名單為提醒駕駛適當提速，並非針對個案。

    高公局科長莊國欽表示，依今年1至9月出現在雪山隧道北向路段之慢速車資料顯示，累犯多出現在平日下午離峰時段，平均行車間距約為140公尺、平均車速約為時速56公里。

    高公局提醒，雪山隧道最低速限為時速70公里，小型車與前車須保持50公尺以上、大客車與前車須保持100公尺以上之行車安全間距，塞車時仍須保持20公尺間距。

    高公局表示，雪山隧道慢速車示警系統設於國5雪山隧道北向26~27k、20~21k及18~19k計3處的內外側車道，經統計，今年1至9月通過雪山隧道北向路段約有758萬輛次，共示警慢速車約7.5萬輛次，約占1%，其中被示警2次以上的慢速車累犯約1.5萬輛次，約占慢速車20%。

    此外，雪山隧道慢速車示警系統雖不作為執法取締使用，但在國道不壅塞情形下，車速低於最低速限之車輛，將違反「高速公路及快速公路交通管制規則」第5條規定；若遭國道公路警察局取締，將依「道路交通管理處罰條例」第33條第1項第1款，處以3000至6000元罰鍰。

    高公局表示，將持續分析慢速車累犯資料，並適時提供國道公路警察局作為雪山隧道內執法勤務編排參考。呼籲用路人行駛國道時，務必依速限規定行駛，在安全不超速原則下儘量提高車速；且在正常車流下，亦不要低於最低速限行駛或拉大與前車間距當「路隊長」。

    高速公路局今天公布前10名慢速車累犯部分車號。（記者陳心瑜翻攝）

    高速公路局今天公布前10名慢速車累犯部分車號。（記者陳心瑜翻攝）

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