「高雄開就賺」抽特斯拉 她中獎尖叫：太幸運本來就想換電動車

「高雄開就賺」昨晚10點抽出首位特斯拉電動車大獎，經發局長廖泰翔親自打電話給得獎者。（高市府提供）

2021/11/02 15:45

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市政府「高雄開就賺」活動，昨晚10點抽出首位特斯拉電動車大獎，得主是家住楠梓的陳小姐，她表示自己和兩個小孩的振興券，都使用台灣PAY數位綁定，超級幸運抽中大獎。

昨晚10點，高市經發局首度抽出最大獎、市價165萬的特斯拉電動車。經發局長廖泰翔特別打電話給得獎者，不過當事人未接電話。廖泰翔今早再度致電，得獎人陳小姐接起電話驚訝說，「天啊！真的太不可思議了！太幸運了！」連忙表達謝意，掛電話前還興奮到驚聲尖叫。

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家住高雄楠梓的陳小姐表示，自己和兩個小孩的振興券，都使用台灣PAY數位綁定，先生則使用紙本，她看好數位綁定加碼高雄券大利多，擔心額度用完，所以在開跑第2天就到百貨買家具，1次把3人的振興券用完，由於還有抽中好食券，擔心未能1次扣足1萬5千元，才又加碼到藥妝店消費1017元，她笑稱「就是靠這張刺激消費的發票，抽中百萬特斯拉」。

陳小姐說，原本就有考慮，等時機更成熟要換電動車，沒想到開振興券賺高雄券，還幸運抽中電動車。

高市府另鼓勵沒中獎的民眾別灰心，特斯拉總共有7台，每個月1日會抽1台，後續還有6次中獎將會。

「高雄開就賺」活動配合振興券發放，自10月8日起跑，加碼每月抽特斯拉電動車、每天抽iPhone 13等豪禮，引發熱烈回應，截至昨晚累積登錄發票金額達18.3億元、抽獎序號高達611萬組。

廖泰翔表示，「高雄開就賺」活動至明年4月底，民眾在高雄市消費滿200元，就可上活動官網登錄兌換抽獎序號，若使用振興券、高雄券消費，登錄序號組數加倍，中獎機率更高。

此外，昨晚也首度抽出兩台PS 5遊戲主機，得主分別是林先生、黃先生。黃先生是在百貨消費換到高雄券後，登錄中獎，他認為高市府的振興活動蠻好的，「下個月要拚抽到特斯拉！」

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