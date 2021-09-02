講古高雄綠園道新三塊厝車站 陳其邁：美美的、看過就忘不了！

陳其邁位新三塊厝車站講古，形容車站美美的看過就忘不了。（記者王榮祥翻攝）

2021/09/02 23:59

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄鐵路地下化後增加數個充滿特色的新車站，受到許多討論，高雄市長陳其邁指出，其中最有韻味的莫過於新「三塊厝」站， 形容美美的新三塊厝車站，看過就忘不了！

陳其邁介紹新三塊厝站，與依偎在榕樹旁的恬靜舊站體，相距不到50公尺，站體屋頂採用與舊站相近的木造設計，而站外的綠園道，現在已成為不少附近居民悠閒散步的去處。

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他說明，三塊厝地名源於明鄭時期於此開墾的王、鄭、蔡等「三」個家族，早期聚落臨靠三塊厝溪（後來的「二號運河」）而發展形成。

1907年，縱貫鐵道鳳山支線開通後，隔年在三塊厝設置簡易招呼站開始營運，成為鳳山、屏東一帶物資人員進出高雄港的水陸樞紐，也成就熱鬧的三鳳中街商圈。

當時的三塊厝站，可說是1941年6月高雄火車站啟用前，僅次於舊打狗驛（今高雄港站）的重要鐵道車站，曾扮演在高雄工業逐漸發展起步時，承載重要貨物（酒精、磚瓦、煤炭、罐頭）轉運的重要樞紐，見證了老高雄的發展與繁榮。

而在高雄火車站啟用後逐漸被取代，1986年廢站，2004年定為市定古蹟，於2012年整修站體完成；2018年鐵路地下化工程，重新增設三塊厝車站。

陳其邁表示，增設後的新站，木造房內是電扶梯與樓梯，古典和現代並存，頗有創意的搭配，也為大家的通勤生活，多加一點歷史和趣味。

他建議這一站通勤趕時間之餘，可抽空在周遭園道空間悠閒散步，更可以晃到近期完工的愛河舊鐵橋，甚至漫步至左營，都很不錯！

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