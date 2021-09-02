謠言終結站》對「這兩物」過敏者不可打mRNA疫苗？醫師駁斥

近日網路上流傳一則訊息宣稱，若民眾對「核磁共振（MRI）顯影劑」和「PEG聚乙二醇」過敏，不可施打莫德納、輝瑞等mRNA疫苗。對此，台灣事實查核中心採訪數名醫師後證實，此為錯誤消息。莫德納疫苗示意圖。（美聯社）

2021/09/02 23:56

〔即時新聞／綜合報導〕近日網路上流傳一則訊息宣稱，若民眾對「核磁共振（MRI）顯影劑」和「PEG聚乙二醇」過敏，則不可施打莫德納、輝瑞等武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）mRNA疫苗。對此，台灣事實查核中心採訪數名醫師後證實，此為錯誤消息。

查核中心2日發布的「事實查核報告」指出，社群平台和通訊軟體近期流傳1則訊息，內容宣稱若民眾對「核磁共振（MRI）顯影劑」以及抗貧血針劑、類固醇注射劑、大腸鏡檢查瀉劑等含有「PEG聚乙二醇」溶劑產生過敏，則不可施打莫德納、輝瑞等mRNA疫苗，該傳言更強調「不要拿生命開玩笑」呼籲民眾轉傳。

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針對網路傳言，林口長庚醫院影像診療部主任黃浩輝表示，接種疫苗和接受磁振造影、電腦斷層（CT）的顯影劑，皆有過敏的風險，傳言應出於好意提醒，打疫苗要注意過敏風險，並非對顯影劑過敏就不能施打mRNA疫苗。

對此，台北榮民總醫院內科部臨床毒物與職業醫學科主治醫師楊振昌也說明，「PEG聚乙二醇」是一種溶劑，在很多化妝品、藥品都會使用，可能引起過敏反應，但臨床並未見到因PEG聚乙二醇引起嚴重過敏反應者。

亞東紀念醫院藥學部藥師林明燊也提及，「PEG聚乙二醇」經常與其他成分共存，因此很難確認是否為該溶劑引起過敏反應。因此，若民眾曾經使用相關產品引發過敏反應，可主動告知醫師，由醫師評估是否適合接種mRNA疫苗。

楊振昌也呼籲，疫苗引起的急性過敏反應通常在接種後30分鐘內發生，因此民眾施打完疫苗後應在原地停留觀察一段時間；若曾因使用相關產品引發過敏反應者，接種後可增加觀察的時間。

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