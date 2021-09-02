墾丁國家公園30年首見！「凌波仙子」水雉產卵孵化全記錄

墾丁國家公園30年來首次記錄到水雉產卵孵化育雛的過程，吸引鳥友相約南下爭睹。。（記者蔡宗憲攝）

2021/09/02 21:26

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕有「凌波仙子」美稱的水雉，在台灣屬於2級珍貴稀有保育類動物，墾丁國家公園成立後，每年都僅出現個位數成鳥，更未記錄過生蛋及孵化幼子，昨天恆春一處私人生態園區，成功記錄到水雉帶著三隻孩子散步景象，吸引各地鳥友相約南下爭睹。

「小水雉真的超可愛！」記錄到的「鳥族8太空站」葉經理表示，6月間赫然發現復育的菱角田開始出現水雉，8月間更意外看到築巢孵蛋，昨天更赫然看到小水雉跟著爸爸散步，珍貴的紀錄讓當地鳥類專家都直呼神奇。

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「鳥族8太空站」指出，水雉屬於台灣珍稀留鳥，採一妻多夫制，公鳥要負責孵蛋，也要照顧雛鳥寶寶，全台以雲嘉南地區最多，可以記錄到1300多隻，最喜歡在菱角田及水生植物地區生活，園區連續兩年復育菱角田果然吸引水雉前來。

恆春半島鳥類達人劉川說，30多年前曾在一處小菱角田拍過水雉孵蛋，但沒看到雛鳥孵化就被其他生物吃掉，野外天敵相當多，顯得這次記錄的珍貴之處，這次孵化的雛鳥也是第二窩蛋，第一窩蛋早就不見蹤影，另有第三窩蛋，或許也有機會孵化。

劉川指出，孵化前及雛鳥階段的水雉天敵極多，雖然公鳥及母鳥都在周邊守候，但接下來的猛禽季節加上周邊的鼠類、蛇類襲擾，都是這些小水雉要面臨的大自然考驗，只能盡力避免人為干擾，多記錄下這些珍貴畫面。

墾丁國家公園30年來首次記錄到水雉產卵孵化育雛的過程，吸引鳥友相約南下爭睹。。（記者蔡宗憲攝）

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