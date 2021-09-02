幽靈般的存在？看不到的「冷心低壓」致近日天氣不穩

氣象局透過臉書解釋「冷心低壓」影響天氣情形。（圖擷取自報天氣-中央氣象局）

2021/09/02 20:18

〔即時新聞／綜合報導〕台灣近日受「冷心低壓」影響，天氣較不穩定，午後雷陣雨可能加劇，冷心低壓無法用一般常用的衛星雲圖觀測，就像「幽靈般的存在」，氣象局也特別透過臉書解釋它的影響及形成原因。

氣象局在「報天氣-中央氣象局」表示，夏秋之際的大海高空，有時會有個「心寒」的低氣壓漩渦，它的中心溫度較周圍更低，故被稱為「冷心低壓」，它呈逆時鐘旋轉，會帶來不穩定的天氣。

請繼續往下閱讀...

氣象局指出，夏天的午後，地面常被陽光照射溫度較高，若此時冷心低壓接近，會讓高空溫度更低，兩者相乘造成明顯溫差，可能造成更旺盛的對流發展，午後雷雨更劇烈，甚至可能有冰雹出現。

此外，若一般熱帶性低氣壓或颱風碰上冷心低壓，也會強化雲系對流，讓颱風變得更強大。而冷心低壓只在高空出現，若它的核心變暖、並向地面發展，也可能會進一步進化成熱帶性低氣壓或颱風。

氣象局也說明，一般常用衛星雲圖（可見光、紅外線），幾乎看不到冷心低壓的雲系，必須要用觀測高空的水氣頻道雲圖，才能一睹這隻害羞的「幽靈」。這是因為冷心低壓中心的氣溫低、密度大，較重的空氣往下沉、抑制對流雲發展，因此低壓中心附近較冷的區域，雲層不易發展，得要使用能看見高層水氣流動的雲圖（水氣頻道雲圖），才能看到逆時鐘旋轉的低氣壓眼睛。

至於冷心低壓誕生原因有二種，一是在高空的高氣壓，其南緣的東風波動進一步發展；第二是地球中高緯度的高空，夏季仍吹西風，當西風向中低緯度地區產生較大曲折，並斷裂形成獨立的低壓環流，就會變成冷心低壓。

天氣風險公司則指出，今天（2日）太平洋高壓逐漸東退減弱，再加上巴士海峽有高空冷心低壓正往西移動，兩者讓台灣附近大氣條件變得較不穩定，午後熱對流的規模增強，在東南風環境下，雷雨胞在各地山區發展之後，容易延伸至西半部平地，這些地方都要留意局部大雷雨發生的可能性。

天氣風險公司預測，午後雷雨型態將一直持續到週末，提醒大家盡量避免在雷雨期間外出。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法