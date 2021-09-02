北市人行道導盲片竟一踢就散 反成「絆腳片」

台北市議員王欣儀接獲陳情，捷運信義安和站1號出口前人行道上導盲貼片脫落四散，視障者無法使用，更恐絆倒路人。（台北市議員王欣儀提供）

2021/09/02 17:21

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市議員王欣儀接獲陳情，捷運信義安和站1號出口前人行道導盲貼片脫落四散，視障者無法使用，也可能絆倒路人，她怒批台北市政府施工養護品質缺失。新建工程處說，現已完成改善，未來導盲防水PU片將依營建署設計指南，逐步汰換為高壓磚。

王欣儀說，有民眾晚上發現，捷運信義安和捷運站1號出口前人行道導盲貼片脫落，不規則四處散落，讓視障朋友不知如何是好，夜色昏暗下，一般用路人稍有不慎也可能被絆倒。

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王欣儀說，隔天早上再派助理查看，仍未修復，許多貼片也已鬆脫，稍加使力就掀開，她痛，北市府施工養護品質不僅未能協助視障者，反而更增添危險，倘若民眾行經絆倒受傷，市府恐難辭其咎、面臨國賠責任。她要求，市府須立即修復，定期養護，保障視障朋友的行走權益。

新工處：已改善 未來逐步汰換為高壓磚

新工處養護隊六分隊分隊長蔡府剛說，接獲通報後即派人改善完成；而導盲防水PU片是3年前配合營建署計畫，於各縣市試辦、引導視障者過馬路，但今年初經討論，營建署提出新設計，未來人行道導盲防水PU片將逐步汰換為高壓磚。

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