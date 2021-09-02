佛心台南文旦王沒漲價 麻豆已採收8成要買要快

郭李春梅（左）和先生郭玉飛（右）在麻豆南勢里經營郭玉飛文旦園，曾在台南文旦大賽獲得頭等獎、優等獎，今年終於勇奪特等獎文旦王，一夕爆紅。（記者楊金城攝）

2021/09/02 17:24

〔記者楊金城／台南報導〕台南市麻豆柚農郭李春梅勇奪2021台南文旦大賽特等獎「文旦王」，冠軍柚未因此暴漲價格，得獎後一樣維持1台斤200元。

郭李春梅和先生郭玉飛在麻豆南勢里經營郭玉飛文旦園，採草生栽種，自製固態有機肥1年後才施肥，有機肥很神奇，不臭反而有獨特香氣，人生吃也OK。

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郭李春梅說，面積8分地的柚園只採收不到4萬台斤文旦，比去年產量減少2千台斤，栽種55年老欉麻豆文旦的柚園面積更只有2.2分地，僅採收約6000台斤，其中栽培出「文旦王」的6棵柚樹更僅有200台斤產量。

郭李春梅曾獲得台南文旦大賽的頭等獎、優等獎，今年終盼到特等獎，她在比賽前推出冠軍柚販售，1台斤200元，帝王級1台斤150元，果真讓她勇奪文旦王，現在回想起來很巧合，但拿到冠軍，冠軍柚仍維持原價，並未水漲船高。

另位柚農王清池栽種1公頃多柚園，他的文旦禮盒曾是百貨公司上架高檔貨，今年他的文旦還賣到日本、中國超過2萬台斤，內銷也不錯，他說，麻豆的柚園至今採收超過8成，銷路還不錯。

青農李明彥說，因疫情關係，網購、宅配的訂單比去年同期好，他採收14萬台斤麻豆文旦，目前銷售約8成，離中秋還有3週，努力拚完售。

麻豆柚農王清池栽種1公頃多柚園，他的文旦禮盒曾是百貨公司上架高檔貨，今年他的文旦還賣到日本、中國。（記者楊金城攝）

麻豆柚農郭李春梅勇奪2021台南文旦大賽特等獎「文旦王」，冠軍柚得獎後一樣維持1台斤200元價格。（記者楊金城攝）

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