農業職災保險納職業病 農民繳同樣保費保障更多

農委會主委陳吉仲。（記者楊媛婷攝）

2021/09/02 16:53

〔記者楊媛婷／台北報導〕農民從農時的保障更完全！農委會宣布從今年9月10日起，將農民的職業病納入「農民職災保險給付」，職業病用正面表列方式列出外，也納入擬制視為職業病的部分，保費不變、可以給付的項目更多，農委會主委陳吉仲表示，未來職業病的職災保險給付，也會力拼在6天內撥到申請的農民保戶中。

農委會從2019年11月開始試辦農民職業傷害保險，逐步擴大納保對象與給付範圍，今年9月納入農民職業病的給付，農民職業病正面表列共11項，包含實際從農導致農藥中毒、中暑、熱痙攣或熱衰竭的職傷外，將納入因低溫作業或物品引起的凍傷、失溫等疾病，還有採收洋蔥容易導致的黴菌性角膜潰瘍、新型Ａ型流感、鉤端螺旋體病、恙蟲病、漢他病毒症候群、Ｑ型熱、豬型丹毒、炭疽、類鼻疽，與長期壓迫導致的關節滑囊病變；為免有遺漏，也放入醫師評估，只要經勞保局審查通過，也會提供相關保險給付。

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依農委會統計，保有農保的農民人數約102萬人，目前農民職災保險加保人數超過29萬人，自開辦後給付超過8349件，給付金額超過1.5億元，平均6天內就可以完成給付；截至今年7月，農民職商保險給付事故的原因中以「墜落、跌倒、踩踏」最多、佔40.5%，被夾、壓、刺、割、擦傷等居次，佔32.38%，從農工作的途中交通是佔14.51%為第3。

農委會輔導處處長陳俊言表示，會納入職業病的給付，是因為依照衛福部資料，屏東洋蔥作業人員角膜感染、恙蟲病等1年發生4百多件，另外還有被稱為「老鷹之手」等很常會發生在挖蓮藕農民身上發生的職業病，則是手指慢性累積性肌腱傷病等，委託中華民國環境職業醫學會研究後，透過蒐集流行病學研究等評估，最後納入這些表列疾病。

農民職災保險納入職業病，保費不變，農民若月繳15元，因從農導致傷病，農會受理後，第一年日領238元、次年日領170元，若加保「增給傷害給付」，保費多繳5元，傷病給付多領1倍，第一年可日領476元，最多領2年，但若康復後又發生職業病，仍可依規定、程序請領。

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