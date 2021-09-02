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    吃飯配豬屎味... 嘉縣居民要養豬場盡快改善

    嘉義縣義竹鄉義堡畜牧場與居民協商。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣義竹鄉義堡畜牧場與居民協商。（記者林宜樟攝）

    2021/09/02 15:58

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣義竹鄉義堡畜牧場飼養3000多頭豬，鄰近岸腳、傳芳及義竹等村落居民，反映養豬場有嚴重豬屎臭味，造成環境問題；今天自救會與業者、公所進行協調會，義堡副總經理陳坤澤承諾1個月內改善臭味問題，已請專業廠商進駐改善。

    反對豬屎味自救會會長劉俊毅、義竹鄉長黃阿家、縣議員黃金茂及20多位居民代表，在岸腳活動中心與陳坤澤協商，居民反映畜牧場豬屎味嚴重，沒關窗吃飯時噁心想吐，關窗又不通風，業者來此養豬賺錢，但卻造成居民困擾，而鄰近的義竹國中也受到影響。

    自救會指出，義堡畜牧場到義竹鄉買下舊養豬場，去年未申請農業用地作農業設施容許使用，卻逕自增建，大型抽風機出風口排放臭味，讓居民苦不堪言，要求業者儘速改善，若未改善，將激烈抗爭，維護生存環境。

    縣府農業處指出，義堡畜牧場是密閉豬舍，民眾陳情有臭味，是輔導畜牧污染重點場，縣府今年7月委託工研院團隊至畜牧場，針對廢水系統進行改善，提報中央補助，目前已核准裝設噴霧除臭裝置、污泥過濾機及生物處理機；嘉縣環保局指出，曾接獲民眾反映臭味問題，已列管，每週派員稽查。

    陳坤澤說，此處原為舊養豬場，公司接手後，以現代化設備養豬，先前的工程不是增建豬舍、擴張規模，而是改善污水設施，現在污水設施已符合規範，但臭味還未改善，已請專業廠商進行改善工程，預計1個月內完成，降低臭味影響。

    嘉義縣義竹鄉義堡畜牧場與居民協商。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣義竹鄉義堡畜牧場與居民協商。（記者林宜樟攝）

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