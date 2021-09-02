中秋連假恐現爆量出遊潮 國道休息站用餐仍採梅花座及使用隔板

中秋連假國道服務區估湧入大量旅客，高公局表示，同住家人用餐仍需梅花座或使用隔板。（圖：高公局提供）

2021/09/02 15:08

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕中秋節連續假期將至，由於國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情趨緩，預期會有大批民眾返鄉、出遊。交通部高速公路局表示，雖然衛福部於8月24日新增同住親友及照顧者聚餐不受限使用隔板、梅花座間隔規範，不過因部分縣市政府對此仍有限制，因此服務區內用餐區同桌仍採梅花式安排座位或使用隔板為原則，請民眾配合用餐，切勿擅自移動隔板。

高公局表示，國道全線各服務區持續依照指揮中心訂頒「餐飲業防疫管理措施」，及地方政府相關規定辦理，服務大廳入口處均有提供乾洗液或75%酒精，供民眾洗手消毒，同時服務大廳、廚房、餐桌、電梯及公廁等場所，每日均加強清潔擦拭與消毒作業。

請繼續往下閱讀...

為落實保持安全社交距離，服務區賣場設有容留人數上限，並由專人進行實聯制控管，高公局表示，目前各服務區均開放餐飲內用，配合餐飲防疫指引原則，不同桌顧客間保持1.5公尺以上間距、同桌採梅花式安排座位或使用隔板為原則。

另外，雖然從8月24日起，衛福部新增同住親友及照顧者聚餐不受限使用隔板、梅花座間隔規範，不過因部分縣市政府仍有限制，且因應不同族群用路人使用，高公局請用路人配合各服務區桌椅配置入內用餐，切勿擅自移動隔板，並於離開座位時戴上口罩。

高公局表示，各服務區仍暫停開放駕駛人休息室、穆斯林祈禱室、淋浴室、兒童遊樂設施等公共設施，請用路人務必先充分休息養足精神後再上路；若行駛途中感到疲倦時，請從鄰近交流道駛出或將車輛駛進服務區停車場並於車上進行短暫休憩，切勿疲勞駕駛，以免影響行車安全。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法