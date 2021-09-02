為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    北市動物之家新址鄰動物園惹議 黃珊珊：必不影響野生動物

    「2021台北動物保護月」今起跑，台北市副市長黃珊珊喊話，飼主對寵物「不離不棄」、民眾對野生動物「勿驚勿擾」，共同將台北打造為動物友善城市。（記者鄭名翔攝）

    「2021台北動物保護月」今起跑，台北市副市長黃珊珊喊話，飼主對寵物「不離不棄」、民眾對野生動物「勿驚勿擾」，共同將台北打造為動物友善城市。（記者鄭名翔攝）

    2021/09/02 13:36

    〔記者鄭名翔／台北報導〕「2021台北動物保護月」今起跑，台北市副市長黃珊珊喊話，飼主對寵物「不離不棄」、民眾對野生動物「勿驚勿擾」，共同將台北打造為動物友善城市；但收容流浪犬貓的北市動物之家改建工程暫緩，市府擬改址於木柵動物園旁卻遭質疑有動物防疫風險，黃珊珊解釋，有與動物園討論，並擇2、3個地點由專家評估，預計今年內定案，必確保不影響野生動物。

    台北市長柯文哲日前宣布，因營造物價及廢棄物處理費也飆漲，使動物之家主體工程的預算從5億多暴增至8億多元，因此決定緩建並另外擇址；傳北市府相中的新址鄰近木柵動物園，令本身為獸醫師的北市議員楊靜宇直批不恰當，因流浪犬貓身上有許多動物共同傳染病，恐威脅動物園的防疫安全，「沒有任何國家會將收容所建在動物園附近」。

    黃珊珊今早受訪時表示，因預算擴充2億多元幾乎用於垃圾處理，未能使用在動物保護上，因此緩建與另擇地點將是較好選擇；而目前尚在進行初步評估，也有與動物園討論，後續將擇2、3個地點供專家評估，必不影響野生動物安全。

    黃珊珊指出，中繼之家即將完工，預計11月底可搬遷進駐，不影響流浪動物的收容及動保工作業務；至於主體工程因要改址，須再花時間重新設計，但目標仍希望維持原有的各項需求，包括收容空間及生命教育場域等，待有清楚規畫後將再對外說明。

    而今年的動物保護月系列活動於今起至10月2日接連登場，包括9月12日伊林名模推廣犬貓認養的「浪愛前行」、18日的「動物友善空間毛起來購」成果發表會、25至26日「萬箭齊發」活動提供免費狂犬病疫苗施打，10月2日是「世界動物日」登場；黃珊珊說，今年整合動物園、動保處、關渡自然公園的各式活動，並呼籲飼主對寵物不離不期、市民對野生動物勿驚勿擾，共同將台北打造為動物友善城市。

    黑犬軍團團長王尹君今帶著可愛黑狗「加加」出席記者會，台北市吉祥物「熊讚」上前逗弄，畫面逗趣可愛。（記者鄭名翔攝）

    黑犬軍團團長王尹君今帶著可愛黑狗「加加」出席記者會，台北市吉祥物「熊讚」上前逗弄，畫面逗趣可愛。（記者鄭名翔攝）

    黑狗「加加」眼見龐然大物「熊讚」靠近，緊張得往後退縮。（記者鄭名翔攝）

    黑狗「加加」眼見龐然大物「熊讚」靠近，緊張得往後退縮。（記者鄭名翔攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    男登山巧遇神秘生物 有「第5隻手」還「步步緊逼」
    2021/09/01 13:06

    男登山巧遇神秘生物 有「第5隻手」還「步步緊逼」
    為母則強！5歲兒子被拖走 媽媽赤手空拳打敗美洲獅
    2021/08/30 10:21

    為母則強！5歲兒子被拖走 媽媽赤手空拳打敗美洲獅

    後疫情置產最佳解 海景公園景觀宅
    牠有「第五條腿」！收容所志工拍片分享 鬥牛犬寶寶意外爆紅
    2021/08/29 23:00

    牠有「第五條腿」！收容所志工拍片分享 鬥牛犬寶寶意外爆紅
    得來速有牛！爽坐轎車後座 牛主加碼爆料曝正解…
    2021/08/28 23:37

    得來速有牛！爽坐轎車後座 牛主加碼爆料曝正解…

    後疫情置產最佳解 海景公園景觀宅
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播