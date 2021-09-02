北市動物之家新址鄰動物園惹議 黃珊珊：必不影響野生動物

「2021台北動物保護月」今起跑，台北市副市長黃珊珊喊話，飼主對寵物「不離不棄」、民眾對野生動物「勿驚勿擾」，共同將台北打造為動物友善城市。（記者鄭名翔攝）

2021/09/02 13:36

〔記者鄭名翔／台北報導〕「2021台北動物保護月」今起跑，台北市副市長黃珊珊喊話，飼主對寵物「不離不棄」、民眾對野生動物「勿驚勿擾」，共同將台北打造為動物友善城市；但收容流浪犬貓的北市動物之家改建工程暫緩，市府擬改址於木柵動物園旁卻遭質疑有動物防疫風險，黃珊珊解釋，有與動物園討論，並擇2、3個地點由專家評估，預計今年內定案，必確保不影響野生動物。

台北市長柯文哲日前宣布，因營造物價及廢棄物處理費也飆漲，使動物之家主體工程的預算從5億多暴增至8億多元，因此決定緩建並另外擇址；傳北市府相中的新址鄰近木柵動物園，令本身為獸醫師的北市議員楊靜宇直批不恰當，因流浪犬貓身上有許多動物共同傳染病，恐威脅動物園的防疫安全，「沒有任何國家會將收容所建在動物園附近」。

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黃珊珊今早受訪時表示，因預算擴充2億多元幾乎用於垃圾處理，未能使用在動物保護上，因此緩建與另擇地點將是較好選擇；而目前尚在進行初步評估，也有與動物園討論，後續將擇2、3個地點供專家評估，必不影響野生動物安全。

黃珊珊指出，中繼之家即將完工，預計11月底可搬遷進駐，不影響流浪動物的收容及動保工作業務；至於主體工程因要改址，須再花時間重新設計，但目標仍希望維持原有的各項需求，包括收容空間及生命教育場域等，待有清楚規畫後將再對外說明。

而今年的動物保護月系列活動於今起至10月2日接連登場，包括9月12日伊林名模推廣犬貓認養的「浪愛前行」、18日的「動物友善空間毛起來購」成果發表會、25至26日「萬箭齊發」活動提供免費狂犬病疫苗施打，10月2日是「世界動物日」登場；黃珊珊說，今年整合動物園、動保處、關渡自然公園的各式活動，並呼籲飼主對寵物不離不期、市民對野生動物勿驚勿擾，共同將台北打造為動物友善城市。

黑犬軍團團長王尹君今帶著可愛黑狗「加加」出席記者會，台北市吉祥物「熊讚」上前逗弄，畫面逗趣可愛。（記者鄭名翔攝）

黑狗「加加」眼見龐然大物「熊讚」靠近，緊張得往後退縮。（記者鄭名翔攝）

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