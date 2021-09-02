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    台灣首次北極圈海象觀測 中央大學浮球測海冰消融

    中央大學自主研發8顆印有國旗的海洋資料浮球，成功佈放在北極圈挪威冷岸群島的海域，展開台灣首次的海象觀測行動。（圖由中央大學提供）

    中央大學自主研發8顆印有國旗的海洋資料浮球，成功佈放在北極圈挪威冷岸群島的海域，展開台灣首次的海象觀測行動。（圖由中央大學提供）

    2021/09/02 13:34

    〔記者吳柏軒／台北報導〕中央大學日前派員首闖北極圈，除放置40顆地震儀、空拍地形等，還首度執行當地海象觀測，透過8顆海洋浮球，洞察北極快速融冰現象，從中估計相關熱量輸送與擴散、研究波浪因素影響等。

    中央大學北極探索隊8月派員挺入北極圈，順利完成了40顆地震儀、8顆海洋浮球的佈放，同時展開無人空拍機與地質調查，近日已透過衛星接收到海洋浮球回傳的第一手資料，希望經由長期的研究資料，洞察北極快速融冰現象。

    中央大學水文與海洋研究所教授錢樺表示，每年的9月中旬，是北冰洋海冰融解至面積最小的時刻，隨後將再度結冰，而海洋浮球漂送過程中，海溫緩慢逐步下降，浮球陣列形狀則會跟著逐漸產生變化，這些資料將可用於估計熱量的輸送與擴散，並討論波浪等因素對於融冰的影響。

    該微型資料浮球是中央大學地球科學學院與國家海洋研究院合作，上頭繪有我國國旗，北極探索隊成員回憶，8月底在北極圈佈放8顆，彼此相距10公里，形成空間上九宮格的陣列，當下目測整體用快1節速度漂向北冰洋長年海水區，當下還有白喙海豚在旁邊出沒觀看。

    錢樺說，該浮球原先研究颱風生成，從海洋對颱風影響提高預報能力，後幸運佈放到北極圈，在惡劣天候條件下，8顆皆順利傳回觀測資料，令人振奮。而北極海冰消融，目前推論應與北極海區波候變遷，及其引致的正回饋機制有關，機制尚未明朗，故第一線觀測更顯可貴。

    中央大學自主研發8顆印有國旗的海洋資料浮球，成功佈放在北極圈挪威冷岸群島的海域，展開台灣首次的海象觀測行動。（圖由中央大學提供）

    中央大學自主研發8顆印有國旗的海洋資料浮球，成功佈放在北極圈挪威冷岸群島的海域，展開台灣首次的海象觀測行動。（圖由中央大學提供）

    北極圈浮球即時回傳的資料，可立即掌控儀器運作狀況，並和遙測資料相互比對，以洞察北極快速融冰現象。（圖由中央大學提供）

    北極圈浮球即時回傳的資料，可立即掌控儀器運作狀況，並和遙測資料相互比對，以洞察北極快速融冰現象。（圖由中央大學提供）

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