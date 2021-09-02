「鬼門」將關閉 民俗專家：5生肖小心沖煞

民俗專家廖大乙建議今年農曆7月鬼門關閉當天，鼠、牛、馬、羊、豬等5生肖的人，最好像他戴著帽子出門，兼具「防煞」意義。（記者謝介裕攝）

2021/09/02 12:47

〔記者謝介裕／南投報導〕農曆7月俗稱的「鬼月」，再過4天9月6日即農曆7月30日鬼門就要關了，民俗專家廖大乙特別叮嚀年沖生肖「牛、羊」；月沖生肖「鼠、馬」及日沖生肖「豬」等5個生肖的人，在鬼門關閉這一天，因運勢不理想，建議能不出門就不要出門，待在家「趨吉避凶」。

廖大乙說，今年是無立春的極陰年，加上農曆7月並非29天而是30天，但依民間習俗民眾仍於農曆7月29日這天準備供品祭拜，更要慎防好兄弟、好姐妹「收假症候群」產生的情緒波動，其中，供品部分在拜完後一定要儘早吃完，以免其又回頭來吃，甚至「逾假不歸」而害到自己惹禍上身﹗

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而上述5個生肖的人，在鬼門關閉當天太陽下山後，便不要在外面逗留，萬一真有要事須在晚上出門，建議不要穿黑色等深色的衣服，且依防疫規定全程戴口罩以外，最好也能戴上帽子「防煞」。

廖大乙進一步表示，人都有「天靈蓋」，就像住家的大門，屋內住著家人，保護著人的三魂七魄，戴上帽子等同多了一道安全門的概念，可避免「逾假不歸」的好兄弟、好姐妹沖煞，站在科學角度而言，也就是喬裝易容之意，只要不會被認出，相對地招惹禍端上門的機率便微乎其微，不過，靈異、鬼魅、怪力亂神之說，信或不信?都是見仁見智的問題，但提醒民眾只要存善念、做好事，相信便會有好報﹗

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