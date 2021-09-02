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    珊瑚復育加大力道！澎湖廣召社區學校民間企業一起來

    澎湖縣政府農漁局選擇虎目珊瑚，展開珊瑚復育工作。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣政府農漁局選擇虎目珊瑚，展開珊瑚復育工作。（記者劉禹慶攝）

    2021/09/02 12:45

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府農漁局為推動珊瑚礁棲地復育工作，在澎湖各處海域尋覓適當地點種植珊瑚，但是官方資源有限，民力卻是無窮！廣召社區、學校及民間企業加入，融入民間力量加快珊瑚復育速度，期讓澎湖海域生態盡早恢復。

    珊瑚礁是海洋生態重要的敏感區域，因此澎湖縣政府農漁局種苗繁殖場，主要復育珊瑚區域為風櫃蛇頭山（8萬2000平方公分）、鎖港杭灣（62萬平方公分、約2個籃球場大小）及鎖港南堤（16萬8000平方公分）為主；往年與種苗繁殖場場合作珊瑚教學的小學分別為風櫃國小、龍門國小。

    今年新局長胡流宗履新，希望擴大珊瑚復育區域，包括澎湖第一間實驗小學合橫國小，在跨海大橋種植珊瑚，並逐日進行記錄，還在網路上發表珊瑚寶寶成長日記影片，廣受各界歡迎；農漁局再將觸角延伸至新興觀光景點虎目石滬，與鄰近池東國小合作，希望透過澎湖清澈的海水，就近在滬腳就能欣賞珊瑚之美，並成為海中魚蝦成長的堡壘。

    由於池東國小共同參與，列入海洋親海體驗課程。課程活動由種苗繁殖場專業人員解說珊瑚與澎湖海洋生態的關係，學生親自種植珊瑚，後續再進行觀測記錄生長情形。學生參與社區海洋珊瑚復育，豐富學習歷程，共同為大海盡一份心力。小池角海上樂園業者顏任佑得悉後，表達願意無償提供交通運輸工具，協助池東國小進行海洋教育課程，讓整個內容更為具體化。

    澎湖縣種苗繁殖場與澎科大學生，一同在虎目石滬種植珊瑚。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣種苗繁殖場與澎科大學生，一同在虎目石滬種植珊瑚。（記者劉禹慶攝）

    西嶼池東國小與種苗繁殖場合作，在虎目石滬進行種植珊瑚及觀察研究課程。（池東國小課程）

    西嶼池東國小與種苗繁殖場合作，在虎目石滬進行種植珊瑚及觀察研究課程。（池東國小課程）

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