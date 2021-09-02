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    台南搶攻振興券及中秋伴手禮市場 黃偉哲：考慮加碼第2間美屋抽獎

    台南市長黃偉哲今天受訪表示，加碼第二間房子抽獎目標努力中。（記者洪瑞琴攝）

    台南市長黃偉哲今天受訪表示，加碼第二間房子抽獎目標努力中。（記者洪瑞琴攝）

    2021/09/02 12:21

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕中秋節即將到來，台南市長黃偉哲今（2）日強力推薦台南文旦及豐富的中秋購禮農漁特產，他並表示結合振興券及台南購物節消費，考慮加碼第2間美屋抽獎的目標努力。

    黃偉哲表示，各縣市力拚振興券加碼，台南主力推出豐富多元獎品及內容，吸引大家來台南消費，去年有兩棟2房格局、各價值5、600萬輕豪宅大獎，今年升級已有一間在安南區九份子重劃區、Google資料中心對面的三房格局的美屋大獎，市價約800萬元。

    由於去年有兩間房子大獎，媒體問到今年是否也會比照加碼，黃偉哲表示，美屋大獎要找蓋好的預售屋，才能讓民眾歡喜期待抽獎，吸引來台南觀光消費，南科週邊的預售屋幾乎都已經賣完了，會考慮加碼其他地方第2間房子抽獎是努力目標。

    市府今天舉辦「中秋購物、南得極品」中秋農特產伴手禮推薦宣傳，各農會及参與業者如走秀般進場，現場擺滿魚肉加工及各式農特產品琳瑯滿目，中庭廣場宛如化身「超級百貨」展店。黃偉哲宣傳台灣鯛、鰻魚、酵素產品時還打趣說，婆婆媽媽們用了這些豐富產品，「不會長胖、還會吹口哨」。

    農業局表示，該局網站設置中秋專區，準備了文旦鮮果訂單及各式中秋農特產伴手禮推薦型錄，方便民眾來訂購。

    台南市長黃偉哲今天偕同各農會及青農宣傳中秋購物伴手禮。（記者洪瑞琴攝）

    台南市長黃偉哲今天偕同各農會及青農宣傳中秋購物伴手禮。（記者洪瑞琴攝）

    台南中秋購禮文旦及農特產品多元豐富。（記者洪瑞琴攝）

    台南中秋購禮文旦及農特產品多元豐富。（記者洪瑞琴攝）

    台南中秋購禮文旦及農特產品多元豐富。（記者洪瑞琴攝）

    台南中秋購禮文旦及農特產品多元豐富。（記者洪瑞琴攝）

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