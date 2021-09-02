台中潭水亭改選信徒代表及委員競爭激烈 耳語紛爭多

潭水亭將於12日改選信徒代表及委員，部分里別因參選人多，競爭激烈。（記者歐素美攝）

2021/09/02 11:49

〔記者歐素美／台中報導〕台中市潭子區的信仰中心-潭水亭將於本月12日改選信徒代表及委員，因部分里別競爭激烈，信徒投訴廟方處理信徒代表參選資格標準不一，簡直「胡搞」；廟方表示，這次依廟方的組織章程嚴格審查參選信徒代表的資格，以建立制度，同戶口限一人參選，標準一致，並無不法。

潭水亭將於12日改選信徒代表及委員，根據廟方組織章程規定，管理委員19人，由信徒代表大會分里選任，其中，潭秀里2名、潭北里2名、潭陽里4名、甘蔗里2名、福仁里、大頭家厝（頭家里、頭家東里、家福里、家興里）、東寶里、大富里、大豐里、栗林里、嘉仁里、新田里、聚興里各1名，共19名。

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但信徒投訴指出，部分里內有2名法定信徒同住一戶，但有的2人皆可參選信徒代表，有的就不可以，質疑標準不一，廟方「胡搞」，甚至有部分里的法定信徒人員莫明增加，質疑其中有詭。

潭水亭總務組長洪仁樹表示，過去廟方選舉傾向「人治」，標準不一，這次他要求依照廟方組織章程規定辦理，以建立制度，組職章程中明文規定「該里信徒超過5人得加選信徒代表1人（每戶僅限1人）」，因此，每戶只能有1人參選信徒代表。

他指出，部分法定信徒為堂兄弟，因祖產未分割，雖同一地址，但不同戶口，即可各別參選信徒代表；有的父女雖分住不同地址，但仍在同一戶口內，即限1人參選信徒代表，並非標準不一。

洪仁樹指出，以往廟方未嚴格審查法定信徒參選信徒代表的資格，有的戶籍都不在潭子區了還可以參選，甚至同一戶的夫妻也都可以參選，這次皆嚴格剔除，限1戶僅能有1名法定信徒參選；另部分法定信徒因搬家，但戶籍仍在潭子區，才造成部分里的法定信徒人員增減。

據了解，這次潭水亭信徒代表選舉，甘蔗里及潭陽里因有意參選信徒代表的人多，競爭激烈，相對紛爭也多；其餘里別則因傾向同額競選，較無紛爭。

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