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    柯P「無違建證明」推6年 新屋陽台加窗違建拆超過千件

    建管處查獲新屋之陽台加窗違建。（圖由建管處提供）

    建管處查獲新屋之陽台加窗違建。（圖由建管處提供）

    2021/09/02 11:40

    〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲上任雖被稱「違建殺手」，但仍被議員質疑效率差、越拆越多，不過，北市建管處長劉美秀今天表示，2015年9月1日起實施的新建案「無違建證明」措施，至今針對1244個建案、3萬5198戶皆依序派員現場勘查，違規查報之違建計有1483案，絕大部分是陽台加窗，皆列管優先執行拆除。

    建管處說，台北市政府遏止新增違章建築處理措施，規定2015年9月1日以後領得使用執照之建築物，於辦理產權登記移轉時，得檢附由開業建築師所簽證之「無違建證明」，未提出證明者，建管處於地政單位通報後，應立即派員進行違建查察，遏止新違建產生。

    劉美秀表示，截至今年7月31日止，各地政事務所通報檢附「無違建證明」案件計有1萬3397戶，未檢附「無違建證明」案件有2萬9281戶，建管處皆於收到地政單位通報後即刻派員查察有無違建情事；此外，相關複查列管機制，不定期派員勘查有無搭蓋違建，一經發現違建情事，即優先查報拆除，並持續列管2年。

    她指出，至今領得使用執照計有1244個建案，總計3萬5198戶皆依序派員現場勘查；新建案經建管處派員勘查違反規定而查報之違建計有1483案，約只占同時期北市違建查報案件3萬2908件之百分之四，絕大部分屬陽台加窗之類型，且每件違建案都列管並優先執行拆除。

    她說，呼籲市民了解市政府遏止新違建產生之決心，切勿心存僥倖而違法搭蓋違建，以共同維護北市之公共安全及都市景觀。

    建管處說，台北市長柯文哲上任以後，對建物之公共安全及都市景觀非常重視，特別要求建管處對於新建造完成之建築物，應有預防管理措施，有效遏止新違建產生，且一經查獲有搭蓋違建，亦應須立即查報拆除。

    建管處查獲新屋之陽台加窗違建。（圖由建管處提供）

    建管處查獲新屋之陽台加窗違建。（圖由建管處提供）

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