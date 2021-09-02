高雄抽驗151件夏季飲冰品 5家不合含大碗公冰甜品鳳山店

大碗公冰甜品鳳山店的冰塊牛奶微生菌超標。（高雄市衛生局提供）

2021/09/02 11:20

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市啟動夏季飲品、冰品的衛生稽查，抽驗151件，包括大碗公冰鳳山店等5家被驗出腸桿菌科、農藥殘留、生菌數超標等問題，老江紅茶瑞豐店、麻古茶坊茄萣仁愛店和仁武八卦寮店則是大腸桿菌超標，但複驗後合格。

高雄市衛生局指出，自4月起會同食藥署南區管理中心，針對轄內手搖飲店、大腳桶、青草茶飲店、咖啡店、超商、冰果店等場所販售之飲品聯合稽查，共抽驗計151 件檢體，其中5件檢體與規定不符，分別是源山青草茶的白鶴靈芝、一青冬紅薄荷有農藥殘留和超標，已要求同批產品下架並追溯來源為嘉義市的金介山中藥行。

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小港的阿洲小吃部（亞洲活海鮮）、楠梓的農湖海產，高山烏龍青茶-頂級款生菌數超標，來源是屏東潮洲的六奉茶莊，大碗公冰甜品鳳山店的冰塊牛奶腸桿菌科超標，經複檢仍不符規定，已函移所轄衛生局裁罰，不合格率3.3%。

初檢不合格，經限期改善後複驗合格的，有麻古茶坊茄萣仁愛店的葡萄柚果粒蜜茶、國津青草茶舖薄荷茶、麻古茶坊仁武八卦寮店錫蘭紅茶、茶芝飲青茶，以及老江紅茶瑞豐店紅茶。

其餘店家包括茶葉原料檢驗農藥殘留、生配料檢驗防腐劑、著色劑，以及珠奶茶檢驗總糖量及總熱量標示符合規定。

衛生局指出，衛生指標菌超過標準，即表示業者在製作過程當中的衛生狀況、食材、器具、包裝過程可能遭受污染，或工作人員的個人衛生狀況不佳所造成。按食品安全衛生管理法第17條及同法第48條第8款之規定，經命限期改正，屆期未改正者，可處3萬元以上300萬元以下罰鍰。白鶴靈芝與薄荷檢出農藥殘留不符規定，涉違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款規定，依同法第44條第1項第2款可處6萬元以上2億元以下罰鍰。

同時呼籲消費者，飲品購買後2小時內應食用完畢，或以適當溫度（冷藏：7℃以下、冷凍：-18℃以下）存放，以免造成細菌滋生或變質。

高市衛生局會同食藥署人員稽查冰飲品店。（高雄市衛生局提供）

源山青草茶的白鶴靈芝有不得檢出的農藥加保利殘留。（高雄市衛生局提供）

一青冬紅的薄荷的農藥待克利殘留超標。（高雄市衛生局提供）

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