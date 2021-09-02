感謝爭取BNT來台 台積電、鴻海、慈濟人憑證玩麗寶樂園可享優惠

台積電、鴻海、慈濟員工證或志工證即可享樂園二選一$199、摩天輪$150優惠。（麗寶提供）

2021/09/02 11:15

〔記者歐素美／台中報導〕首批BNT疫苗於今天抵達台灣，為感謝台積電、鴻海、慈濟等企業與民間團體為台灣疫苗持續努力，麗寶樂園感恩月將擴大感謝台積電、鴻海、慈濟等企業員工與志工，今起至10月10日憑名片或識別證，本人可享探索世界、馬拉灣雙園擇一入園只要199元的優惠，天空之夢摩天輪也只要150元，同行者也享有好康票價。

麗寶樂園渡假區表示，麗寶樂園感恩月除「三鐵警消、軍教、醫護藥」享有優惠，再加碼「台積電、鴻海、慈濟」相關企業員工與志工伙伴優惠，希望能夠透過玩樂園、馬拉灣與搭乘摩天輪，與家人共享天倫之樂、紓解工作辛勞。

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這次優惠適用對象包含現任職於高鐵、台鐵、捷運、警察、消防員、義警、義消、義交、民防、海巡警政、現役軍人、教師，以及現任醫師、藥師、護理師等醫事人員，還有台積電、鴻海、慈濟等員工、志工，購票時出示本人相關有效證件（個人身份證件、委員證、志工證），即可享有探索世界或馬拉灣擇一門票199元、同行親友500元購票優惠（4人為限），以及天空之夢摩天輪本人150元、同行250元（4人為限）優惠票價。

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為感謝爭取BNT疫苗，麗寶樂園推出台積電、鴻海、慈濟員工與志工優惠。（麗寶提供）

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